Elon Musk | 13 కిలోల బరువు తగ్గిన మస్క్‌.. ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న నెటిజన్లు..!

November 17, 2022 / 12:37 PM IST

Elon Musk | ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ ఇటీవల మైక్రోబ్లాగింగ్‌ సైట్‌ ట్విట్టర్‌ను 44 బిలియన్‌ డాలర్లకు కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ట్విట్టర్‌ను హస్తగతం చేసుకున్నప్పటి నుంచీ.. మస్క్‌ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉన్నారు. ట్విట్టర్‌ను తన చేతుల్లోకి తీసుకున్న మస్క్‌ పలు మార్పులు చేస్తూ నెటిజన్ల నుంచి విమర్శలు సైతం ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, ఆయన ఈసారి విమర్శలకు బదులు నెటిజన్ల నుంచి ప్రశంసలు అందుకోవడం విశేషం. ఇందుకు కారణం మస్క్‌ మునపటి కంటే స్లిమ్‌గా, ఫిట్‌గా కనిపించడమే.

ఇదే విషయాన్ని ఓ నెటిజన్‌ ప్రస్థావిస్తూ ‘మస్క్‌.. మీరు ఇప్పుడు చాలా ఫిట్‌గా కనిపిస్తున్నారు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. మస్క్‌ ఫొటోను సైతం జోడించారు. ఈ ట్వీట్‌కు ట్విట్టర్‌ కొత్త సీఈవో స్పందించడం విశేషం. తాను 30 పౌండ్స్‌ (13 కిలోలు) బరువు తగ్గినట్లు చెప్పారు. కాగా, బరువు ఎలా తగ్గారు అంటూ మరో నెటిజన్‌ ప్రశ్నించగా.. ఆహార నియమాలు కచ్చితంగా పాటించడం ద్వారా బరువు తగ్గినట్లు మస్క్‌ సమాధానమిచ్చారు. ‘ఆహారాన్ని మితంగా తీసుకున్నా. నాకు చాలా ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాల జోలికి వెళ్లలేదు. వీటితో పాటు మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకునేందుకు క్రమం తప్పకుండా మందులు తీసుకున్నా. ఇవన్నీ క్రమపద్ధతిలో పాటించడం ద్వారా బరువు తగ్గా. బరువు తగ్గాక మరింత చురుగ్గా, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నా’ అని వివరించారు. మస్క్ బరువు తగ్గడంపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

You’ve lost a ton of weight, Elon! Keep up the fantastic work! 💯💗 pic.twitter.com/uJhdxWUWqB

— ✨Chicago✨ (@chicago_glenn) November 16, 2022