February 28, 2023 / 06:28 AM IST

Earthquake | అఫ్గానిస్థాన్ (Afghanistan)‌, తజక్‌స్థాన్‌లో (Tajkistan) గంటన్నర వ్యవధిలో వరుస భూకంపాలు (Earthquake) వచ్చాయి. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4.05 గంటల సమమయంలో అఫ్గానిస్థాన్‌లో భూమికంపించింది. దీని తీవ్రత 4.1గా నమోదయిందని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలజీ (NCS) వెల్లడించింది. భూ అంతర్భాగంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ప్రకంపణలు చోటుచేసుకున్నాయని తెలిపింది. ఫైజాబాద్‌కు (Fayzabad) 315 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నదని పేర్కొన్నది.

Earthquake of Magnitude 4.1 on the Richter Scale strikes Afghanistan: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) February 28, 2023