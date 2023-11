Earthquake | పపువా న్యూగినియాలో భారీ భూకంపం.. టిబెట్‌, పాకిస్థాన్‌లోనూ ప్రకంపణలు

November 28, 2023 / 06:37 AM IST

సిడ్నీ‌: పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలోని ద్వీపదేశం పపువా న్యూగినియాలో (Papua New Guinea) భారీ భూకంపం (Earthquake) వచ్చింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.16 గంటలకు సముద్ర తీరానికి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వెకెక్‌ సమీపంలో భూమి కంపించింది. దీని తీవ్రత 6.5గా నమోదయిందని యూఎస్‌ జీయోలాజికల్‌ సర్వే (USGS) తెలిపింది. వెకెక్‌కు (Wekak) 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నదని వెల్లడించింది. కాగా, భూకంపం వల్ల సునామీ (Tsunami) వచ్చే అవకాశం లేదని పసిఫిక్‌ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం ప్రకటించింది.

An earthquake of Magnitude 6.5 on the Richter scale hit N. Coast of New Guinea, PNG at 03:16 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/v9uUoetUiY — ANI (@ANI) November 27, 2023

టిబెట్‌లో స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన జిజాంగ్ (Xizang)‌, పాకిస్థాన్‌లో కూడా భూమి కంపించింది. తెల్లవారుజామున 3.45 గంటలకు జిజాంగ్‌లో 5.0 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చిందని నేషనల్‌ సెఇంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలీజీ (NCS) తెలిపింది.

An earthquake of Magnitude 5.0 on the Richter scale hit Xizang at 03:45 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/rQ8rlsJhEc — ANI (@ANI) November 27, 2023

అదేవిధంగా పాకిస్థాన్‌ (Pakistan) రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌ సమీపంలో కూడా భూ ప్రకంపణలు వచ్చాయి. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.38 గంటలకు 4.2 తీవ్రతతో భూమి కంపించిందని ఎన్‌సీఎస్‌ వెల్లడించింది. కాగా, ఈ మూడు భూకంపాల వల్ల జరిగిన నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియరాలేదని అధికారులు చెప్పారు.

An earthquake of Magnitude 4.2 on the Richter scale hit Pakistan at 03:38 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/wke51lrCjL — ANI (@ANI) November 27, 2023