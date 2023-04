April 24, 2023 / 04:42 PM IST

Donald Trump | అమెరికా (America) మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ (Donald Trump) శైలి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. అతను ఏం చేసినా.. ఏం మాట్లాడినా సంచలనమే. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదంలో వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. అలాంటి ట్రంప్‌.. ఈ సారి తన ఫ్యాన్స్‌కు బంపర్‌ ఆఫర్‌ ఇచ్చి నెట్టింట వార్తల్లో నిలిచారు. చేతిలో పెద్ద పిజ్జా (Pizza)ను పెట్టుకుని.. అందులోని ఓ ఎంగిలి పిజ్జా ముక్కను (half eaten pizza) ఆఫర్‌ చేశారు. ఫ్లోరిడా ( Florida)లోని ఫోర్ట్‌ మయర్స్‌లో (Fort Myers) రిపబ్లికన్‌ పార్టీ ప్రసంగం సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ట్రంప్‌ ఫోర్ట్‌ మయర్స్‌లోని లీ కౌంట్రీ (Lee County) అనే ప్రాంతంలో రిపబ్లికన్‌ పార్టీ (Republican Party) తరఫున జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ప్రసంగం అనంతరం డౌన్‌టౌన్‌ హౌస్‌ ఆఫ్‌ పిజ్జా (Downtown House of Pizza) అనే దుకాణం వద్దకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ పిజ్జా ఆర్డర్‌ చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆయన మద్దతుదారులు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని ట్రంప్‌ను చుట్టుముట్టారు. ఆ సమయంలో ట్రంప్‌ ఓ పెద్ద పిజ్జాను చేత్తో పట్టుకుని అందులోని ఓ ముక్కని అభిమానుల వైపు చూపిస్తూ ‘నేను తిన్న ఈ ముక్క ఎవరికైనా కావాలా..?’ అంటూ ఆఫర్‌ చేశారు. అనంతరం ఆ ముక్కను కొరికి తిన్నారు. దీంతో ట్రంప్‌ అభిమానులు ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఓ రిపోర్టర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా అదికాస్తా వైరల్‌గా మారింది.

Trump stopped at a pizza place tonight after giving a speech in Fort Myers and handed out slices to supporters. He then took a bite out of a slice of pepperoni pizza and said, “Does anybody want a piece that I’ve eaten?” pic.twitter.com/KoZYAzuhma

— Kate Sullivan (@KateSullivanDC) April 22, 2023