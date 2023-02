Nikki Haley | చైనా ల్యాబ్‌ నుంచే కోవిడ్‌-19.. అమెరికా అధ్యక్ష అభ్యర్థి నిక్కీ హేలీ

February 28, 2023 / 10:16 AM IST

Nikki Haley | అమెరికా అధ్యక్ష్య అభ్యర్థి (Presidential candidate) నిక్కీ హేలీ (Nikki Haley) మరోసారి చైనాపై మండిపడ్డారు. కోవిడ్‌-19 (COVID-19) వైరస్‌ ఆ దేశ ల్యాబ్‌ నుంచే వచ్చిందని చెప్పారు. ఇప్పటికైనా ఆ దేశానికి అందిస్తున్న సహాయాన్ని అమెరికా నిలిపివేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ‘కోవిడ్‌ 19 వైరస్‌ బహుశా చైనా ల్యాబ్‌ (Chinese lab) నుంచే వచ్చింది. అమెరికా అందిస్తున్న సహాయాన్ని నిలిపివేయాలి. కమ్మూనిస్ట్‌ దేశమైన చైనాకు ఒక్క సెంట్‌ కూడా ఇవ్వొద్దు’ అని ఇండో అమెరికన్‌ అయిన నిక్కీ ట్వీట్‌ చేశారు.

రిపబ్లికన్‌ పార్టీ నుంచి అధ్యక్ష పీఠానికి పోటీ పడుతున్న తొలి ఇండో అమెరికన్‌గా నిక్కీ హేలీ నిలించింది. వచ్చే ఏడాది జరుగనున్న ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ఆమె ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా తాను అధ్యక్షురాలినైతే అమెరికాతో ద్వేషభావంతో వ్యవహరిస్తున్న దేశాలన్నింటికీ విదేశీ నిధులను నిలిపివేస్తానని ప్రకటించారు. తమ సహాయం పొందుతూనే, తమపై ద్వేషం, శత్రుత్వంతో ఉన్న కొన్ని దేశాల వైఖరిని ఆమె ఎండగట్టారు.

ద్వేష వైఖరిని ప్రదర్శించే దేశాలకు ప్రతి రూపాయిని కట్‌ చేస్తానని, అమెరికా ప్రజలు ఎంతో కష్టపడి కూడగట్టిన సంపదను అలాంటి వారికి ఎందుకు ధారపోయాలని ఆమె ప్రశ్నించారు. గత ఏడాది అమెరికా 46 బిలియన్‌ డాలర్లు విదేశాలకు సహాయంగా అందించిందని, అందులో చాలా మొత్తం అగ్రరాజ్యాన్ని ద్వేషిస్తున్న దేశాలకు అందుతున్నాయని తెలిసి.. తమ దేశ పన్ను చెల్లింపుదారులు షాక్‌కు గురయ్యారని నిక్కీ చెప్పారు.

COVID 19 likely came from a Chinese lab. Cut US aid. Not a cent to Communist China.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 27, 2023