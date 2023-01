January 21, 2023 / 03:40 PM IST

కాలిఫోర్నియా: అమెరికా వ్యోమ‌గామి బ‌జ్ ఆల్డ్రిన్ అంద‌రికీ సుప‌రిచితుడే. 1969లో చంద్రుడిపైకి వెళ్లిన అపోలో 11 మిష‌న్‌లో అత‌ను కూడా ఆస్ట్రోనాట్‌. ఆయ‌న‌ ఇప్పుడు 93వ ప‌డిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆ ఆస్ట్రోనాట్ శ‌నివారం పెళ్లి చేసుకున్నారు. త‌న సుదీర్ఘ ప్రేమికురాలు డాక్ట‌ర్ ఆంకా ఫౌర్ ను పెళ్ల ఇచేసుకున్న‌ట్లు బ‌జ్ ఆల్డ్రిన్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో తెలిపారు. ఆ మ్యారేజ్‌కు చెందిన ఫోటోలను పోస్టు చేశారాయ‌న‌. లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జ‌రిగిన ఓ చిన్న వేడుక‌లో తాళి క‌ట్టిన‌ట్లు చెప్పారు.

బ‌జ్ ఆల్డ్రిన్ చేసిన పోస్టుకు ఇప్ప‌టికే 22వేల లైక్‌లు వ‌చ్చేశాయి. సుమారు 18 ల‌క్ష‌ల వ్యూవ్స్ కూడా వ‌చ్చాయి. కంగ్రాట్స్ మెసేజ్‌లు వెల్లువెత్త‌తున్నాయి. ర‌క‌ర‌కాల కామెంట్ల‌తో ఆయ‌న అభిమానులు విషెస్ చెబుతూనే ఉన్నారు. లేచిపోయిన యువ ప్రేమికుల్లాగా ఉత్సాహంగా ఫీల‌వుతున్న‌ట్లు ఆల్డ్రిన్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

ఆస్ట్రోనాట్ ఆల్డ్రిన్‌ గ‌తంలో మూడుసార్లు పెళ్లి చేసుకుని విడాకులు తీసుకున్నారు. అపోలో 11 మిష‌న్ ద్వారా చంద్రుడిపైకి వెళ్లిన ముగ్గురు వ్యోమ‌గాముల్లో బ్ర‌తికి ఉన్న ఏకైక వ్య‌క్తి ఆయ‌నే. నీల్ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ తొలుత చంద్రుడిపై కాలు మోప‌గా.. ఆ త‌ర్వాత 19 నిమిషాల వ్య‌వ‌ధిలో ఆల్డ్రిన్ మూన్‌పై అడుగు పెట్టారు. 1971లో నాసా నుంచి రిటైర్ అయ్యారు.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023