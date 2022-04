April 10, 2022 / 10:14 AM IST

కీవ్‌: బ్రిటన్‌ ప్రధాని బోరిస్‌ జాన్సన్‌ యుద్ధభూమి ఉక్రెయిన్‌లో పర్యటించారు. రాజధాని కీవ్‌ వీధుల్లో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో కలిసి కీవ్‌ వీధుల్లో తిరిగారు. కీవ్‌ను రష్యా బలగాలు చుట్టిముట్టిన వేళ ఆయన ఉక్రెయిన్‌లో పర్యటించడం అందరినీ ఆశ్చర్యచకితులను చేసింది. అయితే ఉక్రెయిన్‌ పౌరులకు ధైర్యాన్నిచ్చేందుకే తాను సర్‌ప్రైజ్‌ విజిట్‌ చేశానని బోరిస్‌ చెప్పారు. రష్యా విధ్వంసానికి బలవుతున్న దేశానికి అండగా నిలబడటం తమ విధి అని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌కు మరింతగా ఆర్థిక, సైనిక సాయం అందిస్తామని ప్రకటించారు.

పటిష్ట భద్రత నడుమ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో కలిసి వీధుల్లో తిరుగుతుండగా.. ఓ పౌరుడు జాన్సన్‌ను కలిశారు. ఆపత్కాలంలో దేశ పర్యటనకు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రతిగా మీకు సహాయం చేయడం మా అధృష్టంగా భావిస్తున్నామని బోరిస్‌ అన్నారు. మీకు అద్భుతమైన వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడని చెప్పారు. అతడు చాలాబాగా పనిచేస్తున్నాడని కితాబిచ్చారు. ఉక్రెయిన్‌ ప్రజలకు మద్దతు కొనిగించాలని అనుకుంటున్నామని చెప్పారు.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022