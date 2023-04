Passengers Fighting In Flight | విమానం గాల్లో ఉండగా కొట్టుకున్న ప్రయాణికులు.. నలుగురు అరెస్ట్‌

April 26, 2023 / 01:08 PM IST

Passengers Fighting In Flight| విమానం (Flight)లో ప్రయాణికులు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడం, గొడవకు దిగడం వంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో తరచూ చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మద్యం మత్తులో తోటి ప్రయాణికుల పట్ల అమర్యాదకరంగా వ్యవహరించడం, క్రూ సిబ్బందిపై చేయి చేసుకోవడం వంటి ఘటనలు గత కొంత కాలంగా చూస్తూ ఉన్నాం. తాజాగా అలాంటి సంఘటనే మరొకటి చోటు చేసుకుంది. విమానం గాల్లో ఉండగా కొందరు ప్రయాణికులు గొడవకు (Fighting) దిగారు. దీంతో ఆ విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ ( Emergency Landing) చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటన ఆస్ట్రేలియా (Australia) లోని క్వీన్స్‌ లాండ్‌లో గత వారం చోటు చేసుకోగా.. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

క్వీన్స్‌లాండ్‌ (Queensland) నుంచి నార్తరన్‌ టెరిటరీ (Northern Territory)కు వెళ్తున్న ఓ విమానంలో ప్రయాణికులు గొడవ పడ్డారు. విమానం బయలుదేరిన కాసేపటికే ఓ 23 ఏండ్ల యువతి ఫ్లైట్ సిబ్బందితో అమర్యాదకరంగా ప్రవర్తించింది. అనంతరం తోటి ప్రయాణికులతో వాగ్వాదానికి దిగింది. క్రూ సిబ్బంది ఎంత హెచ్చరించినా వినలేదు. దీంతో చేసేదేమీ లేక విమానాన్ని వెనక్కి తిప్పిన పైలట్‌.. గొడవ పడిన యువతిని క్వీన్స్‌లాండ్‌లో దింపేశారు. అనంతరం ఫ్లైట్‌ తిరిగి బయలు దేరింది.

కొద్దిసేపటి తర్వాత దింపేసిన యువతికి సంబంధించిన వారు మరోసారి ఫ్లైట్‌లో గొడవ పడ్డారు. ఈ గొడవ కాస్తా తారాస్థాయికి చేరి ఒకరిపై ఒకరు చేయి చేసుకునే వరకూ వెళ్లింది. ఓ యువతి గాజు సీసాతో మరొకరిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో విమానంలోని ఓ కిటికీ అద్ధం పగిలింది. దీంతో సిబ్బంది అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపి.. విమానాన్ని దగ్గర్లోని విమానాశ్రయంలో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ చేశారు. విమానం ల్యాండ్‌ అయ్యాక గొడవ పడిన వారిలో ఓ యువకుడు, ఇద్దరు మహిళల్ని ఆస్ట్రేలియా ఫెడరల్‌ పోలీసులు ( Australian Federal Police) అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో సంబంధం ఉన్న మొత్తం నలుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కాగా, విమానంలో గొడవకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

Departing Cairns today..

Just someone trying to glass someone.

More fighting amongst themselves. Complete disregard for other passengers and the plane. I wonder if there were any consequences. #VoteNO 🇦🇺 #VoiceToParliament pic.twitter.com/v5iKWbWRtM

— Jet Ski Bandit (@fulovitboss) April 20, 2023