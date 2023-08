August 11, 2023 / 10:23 AM IST

న్యూయార్క్‌: అమెరికాలోని హ‌వాయి ద్వీపంలో వ‌చ్చిన కార్చిచ్చు రాత్రికి రాత్రే ల‌హైనా ప‌ట్ట‌ణాన్ని బుగ్గి చేసేసింది. ఆ దావాన‌లం ధాటికి ఆ ప‌ట్ట‌ణంలో ఉన్న బిల్డింగ్‌ల‌న్నీ కాలిపోయాయి. మ‌హా వృక్షాలు కూడా ద‌గ్ధం అయ్యాయి. అయితే ల‌హైనా కోర్ట్‌హౌజ్ ముందు నాటిని మ‌ర్రి చెట్టు(Banyan Tree) మాత్రం స్వ‌ల్పంగా కాలిపోయింది. ఆ మ‌ర్రి చెట్టు ఊడ‌లు కొన్ని ఇంకా స‌జీవంగా ఉన్నాయి.

ఈ మ‌ర్రి వృక్షానికి పెద్ద స్టోరీ ఉంది. 1873లో ఇండియా నుంచి ఈ మ‌ర్రి వృక్షానికి చెందిన మొక్క‌ను తీసుకువెళ్లి అక్క‌డ నాటారు. 150 ఏళ్లుగా ఆ చెట్టు త‌న శాఖ‌ల‌ను విస్త‌రిస్తూ పోయింది. ల‌హైనా హార్బ‌ర్ స‌మీపంలో ఆ వృక్షం ఓ సుంద‌ర ప్ర‌దేశంగా మారింది. స్థానిక ప‌ర్యాట‌కుల్ని ఆ వృక్షం ఆక‌ర్షిస్తోంది.

అయితే ఆగ‌స్టు 10వ తేదీన ఆకస్మికంగా దాడి చేసిన దావాన‌లంలో ఆ బోధి వృక్షం స్వ‌ల్పంగా కాలిపోయింది. యావ‌త్ అమెరికాలోనే ఈ మ‌ర్రి వృక్షం పెద్ద‌ద‌న్న వాద‌న కూడా ఉంది. శాటిలైట్ ఇమేజ్‌లో ఆ వృక్షం పూర్తిగా కాలిపోయిన‌ట్లు అనిపిస్తోంది. కానీ ఆ వృక్షంలో జీవం ఉన్న‌ట్లు కొన్ని వీడియోలు రిలీజ్ అయ్యాయి.

The loss of lives, buildings, fields, property, etc in Lahaina is devastating. If this amazing 150 year old banyan tree has a chance to survive, that would give me some small consolation, and some hope that things will be rebuilt. Stay strong Maui! ♥️ #LahainaStrong #banya https://t.co/CmLQBy1o8x

— David Becker (@not_florida) August 11, 2023