హైదరాబాద్‌ మెట్రో సేవలకు అంతరాయం.. అరగంటకుపైగా నిలిచిన రైళ్లు

November 11, 2022 / 12:57 PM IST

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. సాంకేతిక సమస్యలతో ఖైరతాబాద్‌లోని మెట్రోస్టేషన్‌లో ఓ రైలు నిలిచిపోయింది. దీంతో మియాపూర్‌-ఎల్బీనగర్‌ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలు అంతరాయం ఏర్పడింది. సుమారు అరగంటకుపైగా రైళ్లు నిలిచిపోవండంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే పునరుద్ధరణ చర్యల అనంతరం మెట్రో సేవలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.

Don't know what's happening with #HyderabadMetro today, they stopped 2 trains at MGBS announcing "Pls depart and take another train as d train stopped due to maintenance) I started from LB ngr at 11:10 & it took 45 mins to reach MGBS.@ltmhyd @DonitaJose @KTRTRS @CoreenaSuares2 pic.twitter.com/UIFi8Euw5P

— $®!k@ñ+|-| (@DszSrikanth) November 11, 2022