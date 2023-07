July 1, 2023 / 06:24 PM IST

Hyderabad Metro | విద్యార్థులకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. వేసవి సెలవుల అనంతరం విద్యాసంస్థలు పునః ప్రారంభంకావడంతో విద్యార్థుల కోసం కొత్తగా స్టూడెంట్‌ పాస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ పాస్‌ సహాయంతో విద్యార్థులు కేవలం 20 ట్రిప్పుల ఛార్జితోనే 30 ట్రిప్పులు ప్రయాణించవచ్చని పేర్కొంది.

ఈ స్టూడెంట్‌ పాస్‌ స్మార్ట్‌ కార్డు రూపంలోనే అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ పాస్‌ సహాయంతో నెల రోజుల్లో 30 రైడ్‌లు చుట్టేయవచ్చు. ఈ పాస్‌ను 9 నెలల వ్యాలిడిటీతో ఇవ్వనున్నారు. అంటే ఈ ఏడాది జూలై 1 నుంచి 2024 మార్చి 31వ తేదీ వరకు ఈ పాస్‌ అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ మేరకు వివరాలను హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్‌ ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించింది. జేఎన్‌టీయూ, ఎస్‌ఆర్‌నగర్‌, అమీర్‌పేట, విక్టోరియా మెమోరియల్‌, దిల్‌సుఖ్‌ నగర్‌ స్టేషన్లలో కాలేజీ ఐడీ కార్డు చూపించి ఈ మెట్రో పాస్‌ను పొందవచ్చు.

Introducing the Metro Student Pass.

An ultimate and convenient tool for Hyderabadi Students to ride the metro way.

Get a brand new student pass metro card by showing your college ID card, recharge for 20 rides, and get 30 rides in 30 days. School/college-going is now made easier… pic.twitter.com/rHjDhQGPqU

— L&T Hyderabad Metro Rail (@ltmhyd) July 1, 2023