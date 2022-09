September 7, 2022 / 05:35 PM IST

హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్ర రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో బుధ‌వారం సాయంత్రం భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. మ‌ధ్యాహ్నం నుంచే ఆకాశం మేఘావృత‌మైంది. న‌ల్ల‌టి మ‌బ్బులు క‌మ్ముకున్నాయి. అప్పుడే చీక‌టి ప‌డిందా అన్న‌విధంగా హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం మారింది. మ‌రో వైపు ఉరుములు ఉరుముతున్నాయి. నిన్న కూడా న‌గ‌రంలో వాన దంచికొట్టిన సంగ‌తి తెలిసిందే. భారీ వ‌ర్షాల‌తో హైద‌రాబాద్ కాస్త చ‌ల్ల‌బ‌డింది. ఈ వెద‌ర్‌ను సిటీ వాసులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక ట్యాంక్ బండ్ ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో అయితే ప్రేమికులు, ప‌ర్యాట‌కులు ఆహ్లాద‌క‌ర‌మైన వాతావ‌ర‌ణంలో గ‌డుపుతున్నారు.

మెహిదీప‌ట్నం, గోషామ‌హ‌ల్, మంగ‌ళ్‌హాట్‌, ఆసిఫ్‌న‌గ‌ర్‌, జియాగూడ‌, పురానాపూల్, బ‌హ‌దూర్ పురా, ఫ‌ల‌క్‌నూమా, చాంద్రాయ‌ణ‌గుట్ట‌, అఫ్జ‌ల్‌గంజ్, ల‌క్డీకాపూల్, నాంప‌ల్లి, పంజాగుట్ట‌, అమీర్‌పేట‌, ఖైర‌తాబాద్, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, కొండాపూర్, సికింద్రాబాద్, కూక‌ట్‌ప‌ల్లి, బాలాన‌గ‌ర్, బోయిన్‌ప‌ల్లి, శేరిలింగంప‌ల్లి, చిల‌కల‌గూడ‌, తిరుమ‌ల‌గిరి, మారేడుప‌ల్లి, ప్యాట్నీ సెంట‌ర్, బేగంపేట్, సోమాజిగూడ‌, రాంన‌గ‌ర్, తార్నాక‌, ఓయూ, అంబ‌ర్‌పేట‌, దిల్‌సుఖ్‌న‌గ‌ర్, ఎల్బీన‌గ‌ర్, మ‌ల‌క్‌పేట‌తో పాటు ప‌లు ప్రాంతాల్లో వాన దంచికొట్టింది.

Stuck at chaderghat since 45 minutes …. Pouring wild and heavy 🌧🌧🌧 @Hyderabadrains @balaji25_t @HRainupdates @Rajani_Weather @TS_AP_Weather pic.twitter.com/2HubT6DjGu

@Hyderabadrains raining very very heavily with loud Thunderstorms in Rein Bazar #hyderabadrains @Rajani_Weather @HiHyderabad @TOIHyderabad pic.twitter.com/j4iBHf99e4

— Farhan Mazher (@farhanmazr) September 7, 2022