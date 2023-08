తెలంగాణలో ఆరోగ్య విప్లవం

It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినట్లు, ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, ఆరోగ్య తెలంగాణ నిర్మాణం దిశగా వేగవంతమైన అడుగులు వేస్తున్నాం. గాంధీ కన్న కలలను స్వరాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్‌ గారు నిజం చేస్తున్నారు. వైద్యం, ఆరోగ్యం గురించి ఈ సభలో మాట్లాడాల్సిన వచ్చిన ప్రతీ సారీ నాకు గతం గుర్తొస్తున్నది.

August 5, 2023 / 01:20 AM IST

అసెంబ్లీలో వైద్య ఆరోగ్యంపై చర్చకు మంత్రి హరీశ్‌ సమాధాన సారాంశం

పదేళ్ల కాంగ్రెస్‌ పాలనలో వైద్యంపై చేసిన కేటాయింపు రూ.14,752 కోట్లు అయితే, 9 ఏండ్ల తెలంగాణ పాలనలో వైద్యంపై చేసిన కేటాయింపు రూ.73,888 కోట్లు.

తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ముందు 2013-14లో హెల్త్‌ బడ్జెట్‌ రూ. 2706 కోట్లు ఉంటే, ఈ ఒక్క ఏడాది ఇప్పుడు రూ. 12,364 కోట్ల బడ్జెట్‌ పెట్టుకున్నం. హెల్త్‌ బడ్జెట్‌ను ఆరింతలు పెంచుకున్నం.

సీఎం గారి ఆలోచనచిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది. రోగాలు వచ్చాక వైద్యం అందించడంతో పాటు, అసలు రోగాలే రాకుండా అడ్డుకునేలా అద్భుతమైన పథకాలను సీఎం కేసీఆర్‌ గారు ప్రారంభించి అమలు చేస్తున్నారు.

స్వరాష్ట్రంలో ప్రజలకు వైద్య సేవలు మరింత చేరువ చేయాలనే ఆలోచనతో మూడంచెల వైద్య వ్యవస్థను ఐదంచెలుగా అభివృద్ధి చేసుకున్నం. ఇప్పటి వరకు ఉన్నవి

ప్రాథమిక (పీహెచ్సీ, సీహెచ్సీ)

ద్వితీయ (ఏహెచ్‌, డీహెచ్‌)

తృతీయ (టీచింగ్‌ ఆసుపత్రులు)

కొత్తగా ఏర్పాటు: ప్రివెంటివ్‌:

పల్లె దవాఖాన మరియు బస్తీ దవాఖాన

సూపర్‌ స్పెషాలిటీ: టిమ్స్‌ ఆసుపత్రులు 70 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశం ఇంకా మూడంచెల వ్యవస్థనే అనుసరిస్తే, 9 ఏండ్ల తెలంగాణ ముందు చూపుతో వ్యవహరించి ఐదంచెల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని అమలు చేస్తున్నది.

1. పల్లె దవాఖానలు.. బస్తీ దవాఖానలు

3206 పల్లె దవాఖానలు ఏర్పాటు చేసి పల్లె వద్దకు వైద్యులను తీసుకువచ్చాం. మా పల్లె దవాఖానలు గస్తీ కాస్తున్నాయి. పల్లె ప్రజల జీవితాలకు ఆరోగ్య భరోసా అందిస్తున్నాయి.434 బస్తీ దవాఖానలు ప్రజల సుస్తీని దూరం చేసి బస్తీ వాసులకు 2 కోట్ల ఓపీ సేవలందించాయి.

తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్‌ ద్వారా పల్లె, బస్తీ దవాఖానల్లో 134 రకాల పరీక్షలు. ప్రైవేటులో అయితే పది వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతాయి. 2018లో ప్రారంభించిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్‌ ద్వారా 64 లక్షల మందికి 11 కోట్ల పరీక్షలు నిర్వహణ.

2. పీహెచ్సీలు మరియు యూపీహెచ్సీలు

మండలానికో పీహెచ్సీ చొప్పున 680కి పెంపు

40 మండలలాకు 40 కొత్త పీహెచ్సీలు

1000 మంది మెడికల్‌ ఆఫీసర్ల నియామకం

యూపీహెచ్సీల సంఖ్య 232కు పెంపు

తొలి సారిగా రెగ్యులర్‌ స్టాఫ్‌ నియామకం

రెగ్యులర్‌ డాక్టర్స్‌, నర్సింగ్‌, సూపర్‌ వైజరీ స్టాఫ్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.

3. ఏరియా ఆసుపత్రులు, జిల్లా ఆసుపత్రులు

నాడు 49 నియోజకవర్గాల్లో మాత్రమే 100 పడకల ఆసుపత్రులు ఉంటే, నేడు 107 నియోజకవర్గాల్లో వంద లేదా అంతకు పైగా పడకల ఆసుపత్రుల ఏర్పాటు.

ప్రతిపక్షాల సభ్యుల అందరి నియోజకవర్గాల్లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతే ఆసుపత్రులు వచ్చాయి.

4. జిల్లాకో మెడికల్‌ కాలేజీ

నాడు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు 3 మెడికల్‌ కాలేజీలు ఉండే. ఉస్మానియా మెడికల్‌ కాలేజీ 1856, గాంధీ ఆసుపత్రి 1954లో ప్రజల చందాలతో పీపుల్స్‌ మెడికల్‌ కాలేజీగా ప్రారంభం కాగా, కాకతీయ మెడికల్‌ కాలేజీని 1959లో వరంగల్‌ రీజినల్‌ ఎడ్యుకేషనల్‌ సొసైటీ ప్రారంభించింది. ఇలా ఏర్పాటైన మూడు మెడికల్‌ కాలేజీల విషయంలో ఉమ్మడి పాలకుల పాత్ర శూన్యం.

మార్చి 4, 2008 నాడు ఇదే అసెంబ్లీలో నేను మెడికల్‌ కాలేజీల గురించి మాట్లాడాను. ‘కడపలో ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీ పెట్టుకున్నారు. నాలుగు జిల్లాలున్న రాయలసీమలో నాలుగు మెడికల్‌ కాలేజీలు ఉన్నాయి. పది జిల్లాలు ఉన్న తెలంగాణలో మూడు మెడికల్‌ కాలేజీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారు. ఇదేనా తెలంగాణ అభివృద్ధి అంటే?’ అని నిండు సభలో ప్రశ్నించాం. నాటి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశాం.

గులాబీ జెండా పుట్టి, మా వాటా ఏంటని ప్రశ్నిస్తే ఉద్యమం నుంచి వచ్చినవి రెండు కాలేజీలు. ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ 2008, నిజామాబాద్‌ మెడికల్‌ కాలేజీ 2013లో ఏర్పాటు. ఆనాడు కాంగ్రెస్‌, తెలుగు దేశం పార్టీలు ఎంత కుట్ర పూరితంగా ఉండేవో ఇదే నిదర్శనం. నాడు అలాంటి పరిస్థితి ఉంటే, నేడు జిల్లాకు ఒక మెడికల్‌ కాలేజీని ఏర్పాటు చేశారు సీఎం కేసీఆర్‌. 60 ఏళ్లలో రెండు, 9 ఏండ్లలో 29 కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసి చరిత్ర సృష్టించారు కేసీఆర్‌.

దేశంలో కొత్త మెడికల్‌ సీట్లలో 43% మనవే

వైద్యంతో పాటు, వైద్య విద్య అందుబాటులోకి వచ్చింది. మన పిల్లలు డాక్టర్‌ కావాలని పక్క రాష్ర్టాలు, పక్క దేశాలకు వెళ్లేవారు. కరోనా సమయంలో అక్కడ ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డారు. తెలంగాణలో ఉంటూ డాక్టర్‌ చదివేలా 33 జిల్లాల్లో 34 మెడికల్‌ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సీఎం కేసీఆర్‌.

2022-23 విద్యా సంవత్సరంలో కొత్తగా దేశంలో వచ్చిన మెడికల్‌ సీట్లు 2200 అయితే అందులో 900 తెలంగాణలోనే ఏర్పాటు అయ్యాయి. అంటే 43శాతం సీట్లు తెలంగాణ నుంచే వచ్చాయి. ఇది మా పనితీరుకు నిదర్శనం. నాడు ఇదే అసెంబ్లీలో మెడికల్‌ కాలేజీల కోసం తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా కేసీఆర్‌ నాయకత్వంలో పోరాడితే, నేడు అదే సీఎం కేసీఆర్‌ నాయకత్వంలో ఆరోగ్య మంత్రిగా జిల్లాకొక మెడికల్‌ కాలేజీ పెట్టే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇంతటి గొప్ప అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. తెలంగాణ ప్రజల విజయం. ఇది కేసీఆర్‌ విజయం. బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ విజయం.

పాల ఉత్పత్తి పెంచి వైట్‌ రెవల్యూషన్‌, హరితహారంతో గ్రీన్‌ రెవల్యూషన్‌, గొర్రెల పంపిణీతో పింక్‌ రెవల్యూషన్‌, చేపల ఉత్పత్తితో బ్లూ రెవల్యూషన్లకు నిలయంగా మారిన తెలంగాణ, జిల్లాకు ఒక మెడికల్‌ కాలేజీ ఏర్పాటుతో వైట్‌ కోట్‌ రెవల్యూషన్‌కు నాంది పలికింది.

నీతిఆయోగ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంటే, కాంగ్రెస్‌ పాలిత రాజస్థాన్‌ 16వ ర్యాంకులో, చత్తీస్‌ఘడ్‌ 10వ స్థానంలో, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ 7వ స్థానంలో ఉన్నాయి. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారున్న బీజేపీ రాష్ర్టాలైన యూపీ 19వ (పెద్ద రాష్ర్టాల్లో చిట్ట చివర), మధ్యప్రదేశ్‌ 17వ స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ప్రధాని సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్‌ కూడా మనకంటే వెనక 6వ స్థానంలో ఉంది. నీతి ఆయోగ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో మూడో స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణ రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా మొదటి స్థానం చేరుతుంది.

5. సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు

కాంగ్రెస్‌ పాలనలో పేదల వైద్యం గురించి ఆలోచించారా? జనాభా అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేశారా? అదే నిమ్స్‌, గాంధీ, ఉస్మానియా తప్ప కొత్తది రాలేదు. సీఎం కేసీఆర్‌ గారు, నిమ్స్‌కు అదనంగా మరో 4వేల పడకలు. దేశంలోనే అతిపెద్ద సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిగా నిమ్స్‌ రికార్డ్‌.

నిలోఫర్‌కు అదనంగా మరో నిలోఫర్‌ను 2000 పడకల ఆసుపత్రిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నం. దేశంలోనే అతిపెద్ద చిన్న పిల్లల ఆసుపత్రిగా నిలోఫర్‌ రికార్డ్‌. ఎంఎన్‌జేకు అదనంగా మరో ఎంఎన్‌జేను నిర్మించి పడకల సంఖ్యను 800 చేసుకున్నం. నగరం నలువైపులా నాలుగు టిమ్స్‌ ద్వారా 4వేల పడకలు అందించనున్నాము.

2100 పడకల వరంగల్‌ హెల్త్‌ సిటీ ఈ ఏడాది చివరిలో ప్రారంభిస్తాం. మొత్తంగా 10వేల సూపర్‌ స్పెషాలిటీ పడకలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం.

కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ప్రపంచ స్థాయి రొబోటిక్‌ వైద్య సేవలను నిమ్స్‌, ఎంఎన్‌జే ఆసుపత్రుల్లో ప్రారంభించి, పేద ప్రజలకు ఉచితంగా అత్యున్నత, అధునాతన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాం. రూ. 156 కోట్లు సీఎం కేసీఆర్‌ గారు నిమ్స్‌ అభివృద్ధి కోసం ఇచ్చారు.

కరోనా కాదు, దాని తాత లాంటి వైరస్‌లు వచ్చినా ఎదుర్కొనేలా తెలంగాణ వైద్యారోగ్య వ్యవస్థ నూతన శక్తిని సంతరించుకున్నది. విల్‌, విజన్‌, విసిడం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ గారి నాయకత్వంలో ఇది సాధ్యపడింది.

హైదరాబాద్‌ వైద్యారోగ్య వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యం

ఉమ్మడి పాలనలో ఆరోగ్య రంగంలో హైదరాబాద్‌ తీవ్ర వివక్షకు గురైంది. పది లక్షల జనాభా ఉన్న జిల్లాకు ఒక జిల్లా వైద్యాధికారి, కోటి జనాభా ఉన్న హైదరాబాద్‌కు ఒక జిల్లా వైద్యాధికారి. ఇదీ గత పాలకుల వింత పాలనకు నిదర్శనం. ఏండ్ల తరబడి ఇదే పద్ధతి కొనసాగుతున్నా ఏ ఒక్కరూ కన్నెత్తి చూడలేదు. జనాభా అవసరాలు తీర్చేలా జిల్లా వైద్యాధికారులను పెంచాలని ఆలోచన చెయ్యలేదు. నేడు ప్రజల వైద్య అవసరాలు తీర్చేలా జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని 6 జోన్లకు 6 డీఎంహెచ్‌వో పోస్టులు ఏర్పాటు చేశాం.

గాంధీలో ఫెర్టిలిటీ సెంటర్‌, ఆర్గాన్‌ ట్రాన్స్‌ ప్లాంటేషన్‌ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నం. గాంధీ, నిమ్స్‌, అల్వాల్‌ లో సూపర్‌ స్పెషాలిటీ ఎంసీహెచ్‌ లు ఏర్పాటు చేస్తున్నం. జీహెచ్‌ఎంసీలో 350 బస్తీ దవాఖానలు ఏర్పాటుచేశాం. అన్ని రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉన్న హైదరాబాద్‌ను అధునాతన వైద్య సేవలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా మార్చేందుకు, మెడికల్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ గారు చర్యలు తీసుకున్నరు.

ఉస్మానియా దవాఖాన

2015లో సీఎం కేసీఆర్‌ గారు ఉస్మానియా సందర్శించి, కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేస్తామని ప్రకటించారు. కొందరు కోర్టుకు వెళ్లడంతో ఆలస్యమవుతున్నది. చారిత్రక ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నూతన భవన నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆసుపత్రి ప్రాంత ప్రజా ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించి, అఫిడవిట్‌ రూపంలో అందరి సమ్మతిని కోర్టుకు విన్నవించడం జరిగింది. హైకోర్టు తీర్పు వచ్చిన వెనువెంటనే 2000 పడకల ఉస్మానియా నూతన బిల్డింగ్‌ నిర్మాణం చేస్తాం. గుడి, మసీద్‌ ఇబ్బంది కలగకుండా నిర్మాణాలు చేస్తం.

ఎయిమ్స్‌లో ఇన్‌ పేషెంట్స్‌ లేరు. సర్జరీలు జరుగుతలేవు, డెలివరీలు లేవు. దానిపరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మా పీహెచ్సీకి ఎక్కువ బస్తీ దవాఖానకు తక్కువ అన్నట్లు ఉంది. ఎయిమ్స్‌ స్థాయిని అలా దిగజార్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్స్‌ లేవు. భువనగిరి ఆసుపత్రిలో అవకాశం కల్పించాం. మీ లక్ష్యం బీబీ నగర్‌ ఎయిమ్స్‌ లాగా ఉంటే, మా లక్ష్యం వరంగల్‌ హెల్త్‌ సిటీ రేంజ్‌లో ఉంటది. 24 అంతస్తుల ఎత్తులో ఉంటది. అంటే మీ లక్ష్యాలు, ఆలోచనలు, ఆచరణలు ఎలా ఉం టాయో చెప్పడానికి ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు.

మాతా శిశు సంరక్షణ

మాతా శిశు సంరక్షణను నాటి కాంగ్రెస్‌ విస్మరించింది. కేసీఆర్‌ కిట్‌ సూపర్‌ హిట్‌ అయ్యింది.

అమ్మఒడి వాహనాలు

ముఖ్యమంత్రిగారు ప్రారంభించిన మరో అద్బుతమైన పథకం అమ్మఒడి -102 వాహనసేవలు. 300 అమ్మఒడి వాహనాలు రోజుకు 4 వేల గర్బిణులకు సేవలందిస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 30 లక్షల మంది గర్బిణులు లబ్ధిపొందారు. 350 మందికి మిడ్‌ వైఫరీ శిక్షణ అందించాం. 56 టిఫా స్కాన్‌ ఏర్పాటు, 6 నుంచి 28కు ఎంసీహెచ్‌లు పెంచాం. 350 ప్రసూతి కేంద్రాల ఆధునీకరణ (ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం) చేశాం. న్యూబార్న్‌ స్టెబిలైజేషన్‌ యూనిట్లు 56కు పెంపు జరిగింది.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ప్రసవాలు 30 శాతం నుంచి 70 శాతానికి పెంపు

ఎఎంఆర్‌ (తల్లి మరణాల రేటు) 92 నుంచి 43కు (దేశ సగటు -97)

ఐఎంఆర్‌- 39 నుంచి 21 ( దేశ సగటు-28)

వ్యాక్సినేషన్‌ -68శాతం నుంచి 100 శాతం ( దేశ సగటు-79శాతం)

ఇనిస్టిట్యూషన్‌ డెలివరీలు -91శాతం నుంచి 100శాతం (దేశ సగటు 79)

ఇవన్నీ మేము చెబుతున్నవి కాదు, కేంద్రం చెప్పిన లెక్కలు. ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికత, మా వైద్యారోగ్యశాఖ సిబ్బంది చిత్తశుద్ధి వల్లనే ఈ ఫలితాలు సాధించాం.

ఆరోగ్య మహిళ

మహిళల సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సీఎం కేసీఆర్‌ ఆదేశాల మేరకు మార్చి 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున ప్రారంభించిన ‘ఆరోగ్య మహిళ‘కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నది.

ప్రతి మంగళవారం నాడు పూర్తిగా మహిళా వైద్య సిబ్బంది ఉండి 272 ఆరోగ్య కేంద్రాల ద్వారా ప్రత్యేకంగా మహిళలకు 8 రకాల వైద్య సేవలు అందిస్తున్నం. ఈ ఏడాది మార్చి 8 నుంచి ఆగస్టు 1 వరకు 22 మంగళవారాల్లో 2లక్షల మందికి సేవలు అందించాం.

కంటివెలుగు

ప్రపంచంలోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున కంటి పరీక్షలు తెలంగాణలో మాత్రమే జరిగాయి. మొదటి విడతలో కోటిన్నర మందికి పరీక్షలు నిర్వహించి, 40 లక్షల మందికి అద్దాలు పంపిణీ చేశాం.

రెండో దఫాలో కోటి 61లక్షల మందికి కంటి పరీక్షలు చేసి, 41 లక్షల మందికి కళ్లద్దాలు పంపిణీ చేసి రికార్డు సృష్టించాం.

ఆరోగ్యశ్రీ మరియు సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌

మంచి ఎక్కడున్నా స్వీకరిస్తాం, మంచి పథకాలను కొనసాగిస్తాం. సీఎం కేసీఆర్‌ గారి ఆదేశాలతో నాటి ముఖ్యమంత్రి వైయస్‌ రాజశేఖర్‌ రెడ్డి గారు ప్రారంభించిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని మరింత విస్తృతం చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.

ఆరోగ్యశ్రీ కింద చికిత్స అందించే పరిధిని 2 లక్షలనుండి 5 లక్షలకు పెంచి, 90 లక్షల కుటుంబాలకు వర్తింపు చేసింది. ట్రాన్స్‌ ప్లాంట్ల విషయంలో పది లక్షల వరకు ఉచిత సేవలు అందిస్తున్నది. సులభతర సేవలు పొందేందుకు డిజిటల్‌ కార్డులు ఇవ్వబోతున్నాం. ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ కాకుండా రాష్ట్ర సొంత నిధులతో అందిస్తున్న ఆరోగ్యశ్రీపై కేంద్రం ప్రశంసలు కురిపించింది. 2014 జూన్‌ 2 నుంచి 2023 మే 18 వరకు 16 లక్షల కుటుంబాలకు రూ. 7వేల కోట్లు విలువైన చికిత్స ఉచితంగా అందించడం జరిగింది. దీనికి అదనంగా ముఖ్యమంత్రి రిలీఫ్‌ ఫండ్‌, ఎల్‌వోసీ ద్వారా గడిచిన 9 ఏండ్లలో 6 లక్షల కుటుంబాలకు రూ. 3 వేల కోట్లు వైద్యం కోసం అందించాం. సీఎం కేసీఆర్‌ గారు పేదల పక్షపాతి అని చెప్పేందుకు ఇది నిదర్శనం.

2004 నుంచి 2014 వరకు (కాంగ్రెస్‌ పాలన) చూస్తే 1.85 లక్షల లబ్ధిదారులకు, రూ. 756 కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ కోసం ఎవ్వరు దరఖాస్తు ఇచ్చినా, పార్టీలకతీతంగా సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌ ఇస్తున్న మనసున్న నాయకుడు మా సీఎం గారు. ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా రూ. 7వేల కోట్లు, సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌, ఎల్‌వోసీ ద్వారా రూ.3 వేల కోట్లు మొత్తంగా రూ. 10 వేల కోట్లు 20 లక్షల కుటుంబాల ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు చేయడం జరిగింది.

డయాలసిస్‌ సెంటర్లు

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందు కేవలం ఉస్మానియా, గాంధీ, ఎంజీఎంలో మాత్రమే డయాలసిస్‌ సెంటర్లు ఉండే. డయాలసిస్‌ కేంద్రాల సంఖ్యను తెలంగాణ ప్రభుత్వం 3 నుంచి 102కి పెంచాం. ములుగు, ఏటూరు నాగారంలో కూడా డయాలసిస్‌ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక డయాలసిస్‌ కేంద్రం ఉండేలా సర్కారు చర్యలు తీసుకుంటున్నం.

సీఎం కేసీఆర్‌ గారి ఆదేశాలతో డయాలసిస్‌ రోగులకు ఆసరా పింఛను, ఉచిత బస్‌ పాస్‌కూడా ఇస్తున్నము. ఏటా 150 వరకు కిడ్నీట్రాన్స్‌ప్లాంట్స్‌ జరుగుతున్నాయి. ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌ సర్జరీ తర్వాత అవసరమయ్యే మందులను కూడా ఉచితంగా (నెలకు రూ. 15 వేలు విలువ చేసే) జీవిత కాలం అందిస్తున్నాము.

రాష్ట్రంలో దాదాపు 12వేల మంది డయాలసిస్‌ చేయించుకుంటున్నారు, వారిలో 10వేల మందికి ఉచితంగా ప్రభుత్వం డయాలసిస్‌ చేయిస్తున్నది. కేవలం డయాలసిస్‌ కోసమే ప్రతి ఏడాదికి రూ.100 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. నిమ్స్‌లో150 మిషన్లతో దేశంలో అతిపెద్ద డయాలసిస్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేశాం.

108, పరమపద వాహనాలు

2014లో 321 గా ఉన్న 108 అంబులెన్సుల సంఖ్యను 455కి పెంచాం. నాడు ఫోన్‌ చేసిన 30 నిమిషాల్లో అంబులెన్స్‌ చేరితే, నేడు ఆ సమయాన్ని 15 నిమిషాలకు తగ్గించాం. సీఎం కేసీఆర్‌ గారి మానవతా కోణానికి నిదర్శనం పరమపద వాహనాలు. ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతూ దురదృష్టవశాత్తూ మరణిస్తే, ఇక వారి బంధువులకు అరిగోసనే ఉండేది. అప్పటికే వైద్యం కోసం చేసిన ఖర్చు, ఇటు మరణం మిగిల్చిన బాధ, వీటికి తోడు వాహనాలకు కిరాయి చెల్లించలేని స్థితిలో పేదలకు ఏమి చేయాలో దిక్కుతోచక ఏడ్చేవారు. ఇంతటి హృదయ విదారక సన్నివేశాలు కళ్ల ముందు కనిపించినా, గత పాలకులకు ఏనాడూ దీనికో పరిష్కారం కనుక్కుందామనే మనసు రాలేదు. పైసా ఖర్చు లేకుండా మృతదేహాలను తరలించేలా పరమపద వాహనాలు ఏర్పాటు చేసాం.

రిక్రూట్మెంట్స్‌

వైద్యారోగ్య చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 22,455 పోస్టుల భర్తీని తెలంగాణ ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది. డాక్టర్లు, నర్సులు, పారామెడిక్‌ సహా ఇతర సిబ్బందిని నియమించింది. 5204 స్టాఫ్‌ నర్సుల భర్తీ, 1520 ఏఎన్‌ఎం పోస్టుల భర్తీ, 156 ఆయుష్‌ డాక్టర్ల భర్తీ కొనసాగుతున్నది. ఇవీ కూడా పూర్తయితే ఒక్క ఆరోగ్య శాఖలోనే మొత్తం 30వేల పోస్టుల భర్తీ పూర్తి చేసినట్టు అవుతుంది.

నూతనసంస్కరణలు

హాస్పిటళ్లలో పారిశుద్ధ్య ప్రమాణాలను పెంచ డంకోసం, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు, ఇతర సిబ్బందికి వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయించి, ప్రభుత్వం బెడ్‌ ఒక్కింటికి చేసే పారిశుద్ధ్య ఖర్చును రూ.5000 నుంచి రూ.7500కు పెంచింది. టీ.బి., క్యాన్సర్‌ తదితర రోగులకు బలవర్ధకమైన ఆహారం అందించడం కోసం బెడ్‌ ఒక్కంటికి ఇచ్చే డైట్‌ చార్జీలను రూ.56 నుంచి రూ.112కు పెంచాం. సాధారణ రోగులకు ఇచ్చే డైట్‌ చార్జీలు బెడ్‌ ఒక్కంటికి రూ. 40 నుంచి రూ. 80కు పెంచాం.

రోగితో పాటు వచ్చే అటెండెంట్ల గురించి కూడా ఆలోచించారు కేసీఆర్‌ గారు. హైదరాబాద్‌ లోని 18 మేజర్‌ ప్రభుత్వ హాస్పిటళ్లలో రోగితో ఉండే సహాయకులకు రూ.5కే మూడు పూటలా భోజన సదుపాయం కల్పించాము. ప్రతి రోజు సుమారు 18,600 మందికి ఈ ప్రయోజనం కలుగుతోంది.

ఆశాల జీతాలు

2014 ముందు ఆశాల జీతాలు రూ.2000 మాత్రమే ఉంటే దాన్ని రూ.9900కు పెంచాం. మధ్యప్రదేశ్‌లో రూ.3000, రాజస్థాన్‌లో రూ.3000, ప్రధాని సొంత గుజరాత్‌లో రూ. 4000, యూపీలో రూ. 5000, కాంగ్రెస్‌ పాలిత కర్ణాటకలో రూ.7000 ఇస్తున్నారు.

ఏఎన్‌ఎంల జీతాలు నాడు రూ. 8,800 ఉంటే నేడు రూ. 27,300 వేతనాలు ఇస్తున్నాం. గుజరాత్‌లో రూ. 17వేలు, మహారాష్ట్రలో రూ. 16 వేలు, కర్ణాటకలో రూ.12 వేలు ఉంటే తెలంగాణలో రూ.27,300 ఇస్తున్నాం. ఇంకా పెంచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం. నర్సింగ్‌, హౌస్‌ సర్జన్లు, పీజీ, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ల ైస్టెఫండ్‌ పెంచుకున్నం.

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ విషయంలో గత పాలనా కాలంలో ఒక సంవత్సరం ఎరియర్స్‌గా కొనసాగుతున్నది. రూ.1,866 కోట్లు గత పాలకుల వారసత్వంగా వచ్చింది. ఆ ఎరియర్స్‌ క్లియర్‌ చేశాం. 9 ఏళ్లలో రూ.19,619 కోట్లు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ కింద ఖర్చు చేశాం. మీరు ఇచ్చినట్లు మేము ఇవ్వనట్లు మాట్లాడుతున్నరు. ఏ ఒక్కరికీ ఒక్క రూపాయి కూడా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ ఆగదు. అందరికీ అందిస్తాం.

కాంగ్రెస్‌ హయాంలో 2010-11లో రీయింబర్స్‌మెంట్‌ స్కీమ్‌ ప్రారంభం.. 2014 వరకు కొనసాగింపు

ఏడాది ఖర్చు ఎరియర్స్‌ (కోట్ల రూ.)

2010-11 1,144 1,058

2011-12 1,689 1,166

2012-13 1,807 1,550

2013-14 2,100 1,868