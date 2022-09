September 25, 2022 / 04:01 PM IST

Vishwak Sen’s Ori Devuda Movie | టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్ ఫలితం ఎలా ఉన్నా ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలను సెట్స్‌ పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే ఈయ‌న న‌టించిన ‘అశోక వ‌నంలో అర్జున క‌ళ్యాణం’ విడుద‌లై ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. ఎప్పుడూ సిరియ‌స్ క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకనే విశ్వ‌క్.. ఈ సారి పూర్తి వినోదాత్మ‌క చిత్రంతో వ‌చ్చి స‌క్సెస్ అయ్యాడు. ప్ర‌స్తుతం విశ్వ‌క్ సేన్ మూడు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘ఓరి దేవుడా’ ఒక‌టి. త‌మిళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన ‘ఓమై క‌డువ‌లే’ చిత్రానికి రీమేక్‌గా ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కుతుంది. ఒరిజ‌నల్ వెర్ష‌న్‌ను తెర‌కెక్కించిన అశ్వత్ మ‌రిముత్తు రీమేక్ చిత్రాన్ని కూడా తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో దేవుడి పాత్రలో విక్టరీ వెంకటేష్ నటిస్తున్నాడు. ఇటీవలే వెంకటేష్‌ ఇంట్రో గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మేకర్స్‌ మరో అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ చిత్రంలోని సెకండ్‌ సింగిల్‌ ‘అవుననవా’ అంటూ సాగే మెలోడీయస్‌ సాంగ్‌ గ్లింప్స్‌ను సోమవారం సాయంత్రం 5:04 నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక ఇప్పటికే విడుదలైన ‘పాఠశాలలో’ పాటకు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. లియన్‌ జేమ్స్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని పీవిపీ సినిమాస్‌, శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా క్రియేష‌న్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. విశ్వ‌క్‌కు జోడీగా మిథిలా పాల్క‌ర్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. దీనితో పాటుగా విశ్వక్‌ మరో మూడు సినిమాలలో నటిస్తున్నాడు.

Get drenched in love ❤️ with the glimpse of #Avunanavaa from #OriDevuda🦋 out tomorrow at 5:04PM

Full music video on 27th September 2022#OriDevudaOnOct21st

Written & Directed by @Dir_Ashwath @VenkyMama @VishwakSenActor @mipalkarofcl @StarAshaBhat @sidsriram @ramjowrites pic.twitter.com/1mLfJqZQ0L

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) September 24, 2022