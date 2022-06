June 19, 2022 / 02:42 PM IST

రీసెంట్‌గా అశోకవ‌నంలో అర్జుణ క‌ల్యాణం (Ashoka vanamlo arjuna kalyanam) సినిమాతో మంచి హిట్టు అందుకున్నాడు యువ హీరో విశ్వ‌క్‌సేన్ (Vishwak Sen). ఈ సినిమా స‌క్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్ మీదున్న విశ్వ‌క్ సేన్ ఇపుడు కొత్త సినిమాను ప్ర‌క‌టించి..త‌న ఫాలోవ‌ర్లు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఈ యువ హీరో అరుదైన ఛాన్స్ కొట్టేశాడు. యాక్ష‌న్ కింగ్‌గా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌కు సుప‌రిచితుడైన అర్జున్ (సార్జా) (Arjun Sarja)ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌టం విశేషం.

తెలుగు, త‌మిళం, క‌న్న‌డలో హీరోగా ఎన్నో సూప‌ర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించి..మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. తెలుగులో ఈ ఏడాది ర‌వితేజ న‌టించిన ఖిలాడీ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లో క‌నిపించాడు అర్జున్‌. ఇంట్రెస్టింగ్ విష‌యమేంటంటే అర్జున్ కూతురు ఐశ్వ‌ర్యా అర్జున్ ( Aishwarya Arjun )ఈ సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తుండ‌టం. మేక‌ర్స్ ఈ ప్రాజెక్టును అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు.

విశ్వ‌క్ సేన్ 11వ (Vishwak Sen) ప్రాజెక్టుగా వ‌స్తున్న ఈ మూవీలో జ‌గ‌ప‌తిబాబు కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా..అర్జున్ హోంబ్యాన‌ర్ శ్రీరామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ పై తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. రానున్న రోజుల్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ‌రిన్ని వివ‌రాలపై స్ప‌ష్ట‌త రానుంది. అర్జున్ ఇప్ప‌టికే తెలుగులో స్వీయ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో జైహింద్ 2ను తెర‌కెక్కించ‌గా..డైరెక్ట‌ర్‌గా తెలుగులో ఇది రెండో సినిమా.

Here's the crazy announcement of #VishwakSen11 📢@srfioffl's Production No.15💥

Written, Directed & Produced by

'Action King' @akarjunofficial🎬

🌟ing @VishwakSenActor

& Introducing @aishwaryaarjun in TFI 💃🏻@IamJagguBhai is playing a pivotal role✨

THE JOURNEY BEGINS SOON💫 pic.twitter.com/SZcOE1fhMw

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) June 19, 2022