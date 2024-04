Vishwak Sen Gangs Of Godavari Teaser Will Be Out On This Date

Gangs of Godavari | కత్తి చేతబట్టిన విశ్వక్‌సేన్.. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి టీజర్ టైం ఫిక్స్‌

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సుట్టంలా సూసి పోకలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతుండగా.. మరోవైపు మోత లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

April 24, 2024 / 07:58 PM IST

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. విశ్వక్ సేన్ నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS11)గా వస్తోన్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సుట్టంలా సూసి పోకలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతుండగా.. మరోవైపు మోత లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

ఈ చిత్రాన్ని మే 17న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకులకు కట్టిపడేసే ప్రయత్నంలో బిజీగా ఉన్నారు మేకర్స్‌. తాజాగా టీజర్ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ మూవీ టీజర్‌ను ఏప్రిల్‌ 27న సాయంత్రం 04:01 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. విశ్వక్‌సేన్ లంకల రత్నగా చేతిలో కత్తిపట్టుకున్న బ్యాక్ లుక్ స్టిల్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ మూవీలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty), అంజలి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. అయేషా ఖాన్‌ స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరువనుంది. ఇప్పటికే విశ్వక్‌ సేన్ ఊరమాస్‌ అవతార్‌లో చేతిలో పందెం కోడి పట్టుకుని కనిపిస్తున్న కొత్త లుక్‌తోపాటు మూవీ రషెస్‌ విశ్వక్‌సేన్‌ను నెక్ట్స్ లెవల్‌లో చూపించబోతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.

ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. విశ్వక్‌సేన్‌ మరోవైపు VS10లో కూడా నటిస్తుండగా.. మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. విశ్వక్‌సేన్‌ ఇటీవలే అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది.

The Rage of our Lankala Rathna 🔥🌊 Mass Ka Das @VishwakSenActor‘s #GangsOfGodavari Teaser Launch Event on 27th April @ 04:01 PM! 💥💥 Worldwide grand release at theatres near you on MAY 17th! #GOGOnMay17th ❤️‍🔥 pic.twitter.com/R6BuRcY5qC — Sithara Entertainments (@SitharaEnts) April 24, 2024

మోత లిరికల్ సాంగ్‌..

పందెంకోడితో విశ్వక్‌సేన్‌..

Team #GangsOfGodavari wishes you all a prosperous and delightful Sankranthi! #HappySankranthi 🌾✨ GANGS OF GODAVARI will arrive in theatres on 8th March, 2024! 💥 pic.twitter.com/2hwbtyUOcf — VishwakSen (@VishwakSenActor) January 15, 2024

గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి గ్లింప్స్‌..

విశ్వక్‌సేన్‌, నేహాశెట్టి డ్యాన్స్‌..

Read Today's Latest Cinema Telugu News