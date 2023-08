August 28, 2023 / 08:28 PM IST

Vishwak Sen | టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen)‌ తొలిసారి తెలుగు డిజిటల్‌ ఫ్లాట్‌ఫాం ఆహా ఫ్యామిలీ గేమ్‌ షో (Family Dhamaka Game Show)కు హోస్ట్‌గా వ్యవహరించబోతున్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే చేతిలో భారీ టపాకాయను మోసుకొస్తున్న స్టిల్‌ను షేర్ చేస్తూ.. ఇది దాస్‌ ఆడించే ఫ్యామిలీ ఆట అంటూ గేమ్‌ షో అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. గేమ్‌ షో ప్రీమియర్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. సెప్టెంబర్‌ 8 నుంచి ప్రీమియర్ కానుంది. Fremantle India నిర్మిస్తున్న ఈ షో 15 ఎపిసోడ్స్‌గా రానుండగా.. ప్రతీ శుక్రవారం ఒక ఎపిసోడ్‌ ప్రీమియర్ కానుంది.

గేమ్‌ షో రైడ్‌.. భావోద్వేగపూరిత క్షణాలతో, థ్రిల్‌ అందించే ఛాలెంజెస్‌తో అదిరిపోయేలా ఉండబోతుందని తెలియజేశారు మేకర్స్‌.ఫ్యామిలీ ధమాకా గేమ్‌ షోలో భాగం కావడం, ఆహా OTT ప్లాట్‌ఫాంలో హోస్ట్‌గా నా అరంగేట్రం చేయడం సంతోషాన్ని నింపింది. సవాళ్లను ఆస్వాదించడానికి, నాన్‌స్టాప్‌ నవ్వులతో ఆనందించేందుకు కుటుంబాలంతా కలిసి వచ్చే ఈ కార్యక్రమం ప్రేక్షకులకు సంతోషకరమైన వినోద ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన రైడ్‌లో ప్రేక్షకులు మాతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని తన ఎక్జయిట్‌మెంట్‌ను తెలియజేశాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. విశ్వక్‌సేన్ నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10). డెబ్యూ డైరెక్టర్ రవితేజ ముళ్లపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మరోవైపు ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)వ సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) కూడా పూర్తి చేశాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

