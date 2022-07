July 13, 2022 / 09:10 PM IST

స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) డ్రీమ్ ప్రాజెక్టు పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్ (Ponniyin Selvan). మల్టీస్టార‌ర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా తెర‌కెక్కుతోంది. తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళం భాష‌ల్లో విడుదల‌వుతుంది. విక్ర‌మ్‌ ఈ చిత్రంలో చోళ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఆదిత్య క‌రికాల‌న్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. విక్ర‌మ్ రీసెంట్‌గా ఆస్ప‌త్రిలో చేరిన కార‌ణంగా పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్-1 (Ponniyin Selvan-1) టీజ‌ర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు రాలేక‌పోయాడు.

అయితే అభిమానుల్లో జోష్ నింపేందుకు ఈ సారి స‌ర్‌ప్రైజ్ వీడియోతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చాడు. సినిమాలో విక్ర‌మ్ త‌న పాత్ర‌కు డ‌బ్బింగ్ చెబుతున్న వీడియోను మేక‌ర్స్ నెట్టింట షేర్ చేశారు. విక్ర‌మ్ ఐదు భాష‌ల్లో డ‌బ్బింగ్ చెప్పుకున్న‌ట్టు తెలియ‌జేశారు మేక‌ర్స్. డ‌బ్బింగ్ వీడియో (Vikram dubbing) ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. టీజ‌ర్ ఈవెంట్‌కు రాలేక‌పోయాడ‌ని నిరాశ‌లో ఉన్న అభిమానులు తాజా వీడియో చూసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్-1 సెప్టెంబ‌ర్ 30న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుంది.

Our Chola Tiger Roars – in 5 tongues!#PS1Teaser #PonniyinSelvanTeaser #PonniyinSelvan#PS1 releasing in theatres on 30th September in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam and Kannada!@madrastalkies_ @LycaProductions #ManiRatnam @arrahman #Vikram @Tipsofficial pic.twitter.com/0cIEQIIrUU

— Lyca Productions (@LycaProductions) July 13, 2022