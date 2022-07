July 12, 2022 / 06:58 PM IST

చంద్ర‌ముఖి సినిమాతో తెలుగు, త‌మిళ ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌రైంది కేర‌ళ బ్యూటీ న‌య‌న‌తార (Nayanthara). సూప‌ర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌తో సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసి కోట్లాది మంది ఫాలోవ‌ర్ల‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది. గ్లామ‌ర్ పాత్ర‌లే కాకుండా ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ..ద‌క్షిణాది సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌లో వ‌న్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొన‌సాగుతుంది. ప్ర‌స్తుతం బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుక్ ఖాన్‌తో క‌లిసి జ‌వాన్ (Jawan) చిత్రంలో న‌టిస్తోంది న‌య‌న‌తార‌.

ఈ భామకు ఇవాళ ప్ర‌త్యేకమైన రోజు. న‌య‌న్ కెరీర్‌లో ల్యాండ్ మార్క్ సినిమాగా నిల‌వబోతున్న 75వ సినిమా (Nayan 75th film) అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. జీస్టూడియోస్ ట్రైడెంట్ ఆర్ట్స్ , నాడ్ ఎస్‌స్టూడియోస్‌తో క‌లిసి లేడీ సూప‌ర్ స్టార్‌తో ఈ సినిమా తెర‌కెక్కిస్తోంది. జీ స్టూడియోస్ ఈ సినిమా అనౌన్స్ మెంట్ వీడియోను ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసింది. స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ శంక‌ర్ ష‌ణ్ముగం ద‌గ్గ‌ర అసిస్టెంట్‌గా ప‌నిచేసిన నీలేశ్ కృష్ణ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ చిత్రంలో జ‌ర్నీ ఫేం జై, బాహుబ‌లి ఫేం స‌త్య‌రాజ్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ త్వ‌ర‌లోనే షురూ కానుంది. న‌య‌న్ ప్ర‌స్తుతం తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి న‌టిస్తోన్న గాడ్ ఫాద‌ర్‌లో కీ రోల్ చేస్తోంది. త‌మిళంలో మూడు, మ‌ల‌యాళంలో ఒక సినిమా చేస్తోంది.

