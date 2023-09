Vijay Deverakonda | ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.లక్ష.. లిస్ట్‌ రిలీజ్‌ చేసిన విజయ్‌ దేవరకొండ

September 14, 2023 / 02:16 PM IST

Vijay Deverakonda | టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) తన అభిమానులకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు. విజయ్‌ ‘ఖుషి’ (Kushi) చిత్రం ద్వారా తాను సంపాదించిన (Kushi salary) మొత్తంలో రూ.కోటిని వంద కుటుంబాలకు ( 100 families) ఇవ్వనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. చిత్ర సక్సెస్‌ మీట్‌లో భాగంగా విజయ్‌ మాట్లాడుతూ.. ఓ వంద కుటుంబాలను ఎంపిక చేసి వారికి ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.లక్ష చొప్పున చెక్కును వారం పదిరోజుల్లో అందజేస్తానని తెలిపాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా తన మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు.

100 కుటుంబాలను ఎంపికచేసి ఆ లిస్టును విజయ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో గురువారం రిలీజ్‌ చేశారు‌. ‘వంద కుటుంబాలను ఎంపిక చేశాం. నేను చేసే ఈ చిన్న సాయం మీ కుటుంబాల్లో ఆనందాన్ని నింపుతుందని భావిస్తున్నాను’ అని పేర్కొన్నాడు. ఈ జాబితాలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ జిల్లాల నుంచి ఫ్యామిలీస్ మాత్రమే కాకుండా కర్ణాటక, తమిళనాడు లోని ప్రాంతాల నుంచి కూడా విజేతలను ఎంపిక చేయడం విశేషం. త్వరలోనే వీరికి చెక్కులు పంపిణీ చేయనున్నారు.

I wanted to share my success & happiness with you ❤️

So decided to share 1 crore from my #Kushi earnings with you. 100 families will be given 1 lac each!

Apply below. It would make me happy if it really helped someone.https://t.co/U8A3bVp1kn#SpreadingKushi ❤️#DevaraFamily…

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 5, 2023