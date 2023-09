Jawan Movie | జవాన్‌ చిత్రంపై బన్నీ రివ్యూ.. షారుఖ్ మాస్ అవతార్ అంటూ ట్వీట్‌

September 14, 2023 / 11:38 AM IST

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.650 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు వంటిసినీ ప్రముఖులే కాకుండా.. ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా కూడా ఈ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ చిత్రంలోని షారుఖ్‌ నటనకు మైమరచిపోతున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలోకి టాలీవుడ్‌ స్టైలిష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) వచ్చి చేరారు.

తాజాగా అల్లు అర్జున్ ‘జవాన్’ చిత్రానికి రివ్యూ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేశారు. ముందుగా ఇంత పెద్ద హిట్‌ సొంతం చేసుకున్నందుకు చిత్ర బృందానికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జవాన్ మూవీ పూర్తిగా షారుఖ్ మాస్ అవతార్ అని కొనియాడారు. మూవీలో షారుఖ్ స్వాగ్ చూసి ఫిదా అయ్యినట్లు బన్నీ రాసుకొచ్చాడు. అలాగే ఈ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి తన పాత్రలో ఎప్పటిలాగే చాలా అద్భుతంగా నటించారన్నారు. నయనతార, దీపికా నటన గురించి, అనిరుద్ మ్యూజిక్ గురించి ప్రశంసించాడు. ఇక మనందరం గర్వపడేలా, ఆలోచింపజేసే కమర్షియల్ సినిమాని అందించి నేషనల్ వైడ్ సునామీ సృష్టించిన దర్శకుడు అట్లీని అభినందించాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Biggg Congratulations to the whole team of #JAWAN for this mammoth blockbuster . Warm regards to the entire cast , technicians, crew & producers of #JAWAN @iamsrk garu’s Massiest avatar ever , charming the whole of India & beyond with his swag . Truly happy for you sir , we…

— Allu Arjun (@alluarjun) September 14, 2023