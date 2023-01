January 23, 2023 / 03:50 PM IST

Vijay Deverakonda | ఎప్పుడూ సినిమా షూటింగ్స్‌ తో బిజీగా ఉండే టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) యూ టర్న్‌ తీసుకున్నాడు. ఈ సారి స్పోర్ట్స్ పర్సన్‌గా మారిపోయాడు. ఇంతకీ విషమేంటనుకుంటున్నారా..? మెన్స్ వాలీబాల్‌ టీంకు కో-ఓనర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు విజయ్‌ దేవరకొండ. హైదరాబాద్‌ బ్లాక్ హాక్స్‌ టీంను ప్రమోట్‌ చేయబోతున్నాడు.

కంప్లీట్‌ బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌ లో ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌కు ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ స్టార్ హీరో ఆ తర్వాత టీం సభ్యుల్లో ఒకరిగా కలిసిపోయాడు. స్పోర్ట్స్‌ డ్రెస్‌లో హాకీ టీంతో కలిసి ఫొటోలు దిగి.. ట్రోపీ పట్టుకుని సందడి చేశాడు. ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. గతేడాది భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన లైగర్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. పూరీ జగన్నాథ్‌ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఈ మూవీ ఊహించని ఫ్లాప్‌ టాక్ మూటగట్టుకుంది.

విజయ్‌ దేవరకొండ ప్రస్తుతం శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో ఇటీవలే జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ (VD12) ప్రకటించాడు. కాప్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని టాప్ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌తో కలిసి నిర్మిస్తోంది.

వాలీబాల్‌ టీంతో విజయ్‌ దేవరకొండ..

THE #VijayDeverakoda turns sports entrepreneur. He is now the co-owner of professional Volleyball team, Hyderabad Black Hawks. #HyderabadBlackHawks @TheDeverakonda @blackhawkshyd pic.twitter.com/EvRuPaOgRP

విజయ్ దేవరకొండ VD12 లుక్..

The Script. The Team. My next.

My heart skipped a few beats when I heard this. #VD12 pic.twitter.com/x7ELlsb6Ub

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) January 13, 2023