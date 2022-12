December 21, 2022 / 11:00 AM IST

Veera Simha Reddy Third Single | ‘అఖండ’ వంటి భారీ విజయం తర్వాత ‘వీర సింహా రెడ్డి’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు నందమూరి బాలకృష్ణ. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. అవుట్‌ అండ్ అవుట్ మాస్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ‘క్రాక్‌’ ఫేం గోపిచంద్‌ మలినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ‘క్రాక్‌’ వంటి భారీ విజయం తర్వాత గోపిచంద్ మలినేని, బాలయ్యతో సినిమా చేయనుండటంతో అటు అభిమానుల్లో, ఇటు ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్‌ మరో బిగ్‌ అప్డేట్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ సినిమాలోని ‘మా బావ మనోభావాలు’ అంటూ సాగే స్పెషల్‌ సాంగ్‌ను డిసెంబర్‌ 24న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. ఇప్పటికే రిలీజైన ‘జై బాలయ్య’, ‘సుగుణ సుందరి’ పాటలకు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ సంస్థ నిర్మించింది. బాలయ్య ఈ చిత్రంలో ద్విపాత్రాభినయం చేయనున్నాడు. శృతి హాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కన్నడ యాక్టర్‌ దునియా విజయ్‌ ప్రతీనాయకుడి పాత్ర పోషించనున్నాడు. కాగా ఈ సినిమాకు పోటీగా రిలీజవుతున్న ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ను కూడా మైత్రీ సంస్థే నిర్మించింది. ఇన్నేళ్ళ సినీ ఇండస్ట్రీలో మొట్ట మొదటి సారిగా ఒకే బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిన సినిమాలు ఒకటి, రెండు రోజుల గ్యాప్‌లో రిలీజవడం ఇదే మొదటి సారి. మరీ మైత్రీకి ఈ రెండు సినిమాలు కలిసి వస్తాయో లేదో చూడాలి.

New year parties lo Speaker lu pagilipovala, Theatres lo motha Mogipovala 🤙🤙#MaaBavaManobhavalu song from #VeeraSimhaReddy on Dec 24th at 3:19 PM 💥

Natasimham #NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @varusarath5 @MusicThaman @RishiPunjabi5 @SonyMusicSouth pic.twitter.com/45BWvmcpgF

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 21, 2022