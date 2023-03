March 2, 2023 / 02:36 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) ప్రస్తుతం వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీ VT13 ప్రాజెక్ట్‌గా ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళులర్పించేలా.. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. కాగా మేకర్స్ ఈ మోస్ట్ అవెయిటెడ్‌ సినిమా గురించి ఓ అప్‌డేట్ అందించారు.

VT13లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో కనిపించబోయేది ఎవరనేది రేపు ఉదయం 10:06 గంటలకు ప్రకటించనున్నట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ డిజైన్ చేసిన వీడియోను వరుణ్ తేజ్‌ ట్వీట్ చేశాడు. యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ క్యారెక్టర్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ పైలట్‌గా కనిపించనుందని వీడియోతో అర్థమవుతుంది. VT13కు సంబంధించి మేకర్స్ గతేడాదే పలు కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు.

శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై తెరకెక్కుతున్న తాజా సినిమా ఈ ఏడాది చివరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. వరుణ్ తేజ్‌ మరోవైపు ఇప్పటికే VT 12గా వస్తున్న గాండివధారి అర్జున సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి ది ఘోస్ట్‌ ఫేం ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ఇప్పటికే విడుదలైన మోషన్‌ పోస్టర్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. గతేడాది గని సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. డిజాస్టర్ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది.దీంతో ఈ సారి ఎలాగైనా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు అందుకోవాలని బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో రాబోతున్నాడు.

VT13 అప్‌డేట్‌ వీడియో..

గాండివధారి అర్జున మోషన్‌ పోస్టర్‌..

Introducing the Envoy of peace with an M4 Carbine 🔥

Presenting Mega Prince @IAmVarunTej in a Never Seen Before Avatar as #GandeevadhariArjuna 😎

– https://t.co/FbN30VGgtv#HBDVarunTej ❤‍🔥@PraveenSattaru @MickeyJMeyer @BvsnP @SVCCofficial pic.twitter.com/suOAC1fikU

— SVCC (@SVCCofficial) January 19, 2023