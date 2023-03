Virupaksha | సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ విరూపాక్ష టీజర్ లాంఛింగ్ టైం ఫిక్స్.. వీడియో

March 2, 2023 / 03:14 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) ప్రస్తుతం విరూపాక్ష (Virupaksha) సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో SDT15వ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన విరూపాక్ష టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం విరూపాక్ష టీజర్‌ బుధవారం విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ మెగా అభిమాని, భీమవరం సాయిధరమ్‌ తేజ్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్‌ ప్రెసిడెంట్‌ రావూరి పాండు మృతితో వాయిదా పడ్డది. అయితే మేకర్స్ టీజర్‌ లాంఛింగ్ కొత్త టైంను తెలియజేశారు. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు విరూపాక్ష టీజర్‌ లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. వీడియో షేర్ చేశారు. విరూపాక్ష చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళంతోపాటు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాంతార ఫేం అంజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్ విరూపాక్షలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ మరోవైపు సముద్రఖని దర్శకత్వంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌తో కలిసి మల్టీస్టారర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ వినోధయ సీతమ్‌ తెలుగు రీమేక్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ లొకేషన్‌ నుంచి విడుదలైన స్టిల్స్ నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.

విరూపాక్ష టీజర్ లాంఛింగ్ అప్‌డేట్.. వీడియో

Be all eyes to witness The Mystic World of #Virupaksha 👁🔥

Supreme Hero @IamSaiDharamTej's #VirupakshaTeaser Today @ 5PM.#VirupakshaOnApril21st #CourageOverFear@iamsamyuktha_ @karthikdandu86 @AJANEESHB @Shamdatdop @BvsnP @aryasukku @bkrsatish @SVCCofficial @SukumarWritings pic.twitter.com/EmNKB636Yz

— SVCC (@SVCCofficial) March 2, 2023