October 3, 2022 / 09:16 PM IST

రంగీలా, సత్య, భార‌తీయుడు చిత్రాల‌తో టాలీవుడ్‌తోపాటు బాలీవుడ్‌లోనూ మంచి క్రేజ్ సంపాదించింది నటి ఊర్మిళ మటోండ్కర్‌. ఈ బ్యూటీఫుల్ లేడీ ప్ర‌స్తుతం తివారీ (Tiwari) అనే వెబ్ సిరీస్‌తో డిజిట‌ల్ ప్లాట్ ఫాంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. తివారీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను ఇవాళ లాంఛ్ చేశారు.

చేతిపై, ముఖానికి ర‌క్త‌పు మ‌ర‌క‌లు శరీరంపై గాయాల‌తో క‌నిపిస్తుంది ఊర్మిళ‌. ఒక చిన్న పట్టణంలో జరిగిన సంఘ‌ట‌న‌లో నేప‌థ్యంలో వ‌స్తున్న ఈ వెబ్‌సిరీస్‌లో ఊర్మిళ మటోండ్కర్ టైటిల్ రోల్ పోషిస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయి. సౌరభ్ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న తివారీని రాజ్ కిషోర్ ఖవారే, ఉత్పల్ ఆచార్య సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

తివారీ వెబ్‌సిరీస్‌ ప్రీ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. విడుదల తేదీ, ఇత‌ర వివ‌రాల‌పై త్వ‌ర‌లో స్ప‌ష్ట‌త ఇవ్వ‌నున్నారు మేకర్స్. ఊర్మిళ మ‌టోండ్క‌ర్ చివ‌ర‌గా 2018లో బ్లాక్ మెయిల్ చిత్రంలో స్పెష‌ల్ సాంగ్‌లో మెరిసింది. ప్ర‌స్తుతం Dance India Dance Supermoms షోకు జడ్జిగా కూడా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తుంది ఊర్మిళ మటోండ్కర్‌.

URMILA MATODKAR MAKES HER DIGITAL DEBUT WITH WEB SERIES 'TIWARI'… #UrmilaMatondkar – known for her wonderful performances in #Satya, #EkHaseenaThi, #Bhoot, #Rangeela, #Kaun and #Pinjar – makes a comeback… Makes her digital debut with a thriller, titled #Tiwari. pic.twitter.com/YQu2hc5Iip

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2022