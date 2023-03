Dasara | ఉగాది స్పెషల్‌.. నాని, కీర్తిసురేశ్‌ దసరా లుక్‌ అదిరిందంతే

March 22, 2023 / 12:43 PM IST

న్యాచురల్ స్టార్‌ నాని (Nani) మరో వారం రోజుల్లో థియేటర్లలో హల్‌ చల్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని తెలిసిందే. దసరా (Dasara)తో మార్చి 30న థియేటర్లలో ఊరమాస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ అందించేందుకు రెడీ అంటున్నాడు. ఇవాళ ఉగాది పండుగ సందర్భంగా దసరా కొత్త లుక్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పూరిల్లు ముందు గళ్ల లుంగీ, తెలుగు రంగు బనియన్‌లో , గుబురు వెంట్రుకలు, గడ్డం లుక్‌లో నాని, పల్లెటూరి మహిళగా డీగ్లామరైజ్‌డ్‌ లుక్‌లో కీర్తిసురేశ్‌ (Keerthy Suresh పక్కా గ్రామీణ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా కనిపిస్తూ.. విలేజ్‌ లవర్స్‌ అండ్ మూవీ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటున్నారు.

నాని, కీర్తిసురేశ్‌.. గేదె, లేగదూడ, మేకపిల్లతో కలిసి దిగిన ఫొటోతో ఇదే మా ఫ్యామిలీ అంటూ చెప్పకనే చెబుతున్నారు. దసరా తాజా పోస్టర్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన దసరా టీజర్‌, ట్రైలర్‌, పాటలు సినిమాపై క్యూరియాసిటి పెంచుతున్నాయి. శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్న దసరాలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. సాయికుమార్‌, సముద్రఖని, జరీనా వహబ్‌, దీక్షిత్ శెట్టి, మాలీవుడ్ యాక్టర్‌ షైన్‌ టామ్‌ చాకో ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి దసరా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

