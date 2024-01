Konidela Upasana | మా ఇంట్లో ఇద్దరు పద్మవిభూషణ్‌ గ్రహీతలు.. ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్‌ చేసిన ఉపాసన

January 27, 2024 / 04:29 PM IST

Konidela Upasana | టాలీవుడ్ మెగాస్టార్‌ కొణిదెల చిరంజీవి (Chiranjeevi)కి అరుదైన గౌరవం దక్కిన విషయం తెలిసిందే. 2024 పద్మపురస్కారాల్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ రెండో అత్యున్నత పౌరపురస్కారం (Padma Vibhushan) పద్మవిభూషణ్‌కు చిరంజీవిని ఎంపిక చేసింది. దీంతో మెగా కుటుంబంలో సందడి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో మెగా కోడలు, రామ్‌ చరణ్‌ భార్య ఉపాసన (Konidela Upasana ) ఆసక్తికర విషయాన్ని ఎక్స్‌ వేదికగా షేర్‌ చేసింది.

తన కుటుంబంలో ఇద్దరు పద్మ విభూషణ్‌లు ఉన్నారని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ పెట్టింది. ‘ఇప్పుడు మా కుటుంబంలో ఇద్దరు పద్మ విభూషణ్‌ అవార్డు గ్రహీతలు ఉండటం గౌరవంగా ఉంది. ఒకరు మా తాతయ్య డాక్టర్‌ ప్రతాప్‌ సి రెడ్డి (Dr Prathap C Reddy), ఇంకొకరు మా మామయ్య డాక్టర్‌ చిరంజీవి కొణిదెల. మా కుటుంబానికి ఇంతటి విశిష్ట గౌరవం దక్కడం ఆశీర్వచనంగా భావిస్తున్నాం’ అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ మేరకు ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫొటోను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

honoured & blessed to have 2 #PadmaVibhushan 🙏 awardees in the Family.

My Grandfather Dr Prathap C Reddy &

My Father in law Dr Chiranjeevi Konidela @KChiruTweets @DrPrathapCReddy https://t.co/F3nfmPLAA4 – my LinkedIn pic.twitter.com/hBXvDv4umA

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) January 27, 2024