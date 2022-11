November 10, 2022 / 03:48 PM IST

టాలీవుడ్‌లో ఇప్పటికే పలువురు యువ హీరోలు బ్యాచ్‌లర్‌ లైఫ్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. తాజాగా మరో యువ హీరో ఈ జాబితాలో చేరుతున్నాడు. ఇంతకీ ఆ యంగ్‌ హీరో ఎవరో కాదు నాగశౌర్య (Naga Shaurya). త్వరలోనే నాగశౌర్య ఇంట వెడ్డింగ్‌ వెల్స్‌ మోగనున్నాయి. అనూష (Anusha)తో ఏడడుగులు వేయనున్నాడు నాగశౌర్య.

నవంబర్‌ 19, 20వ తేదీల్లో బెంగళూరులో నాగశౌర్య వెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ జరుగబోతున్నాయని బీఏ రాజు టీం సోషల్ మీడియా ద్వారా అప్‌డేట్ అందించింది. ఇంతకీ అనూష ఇండస్ట్రీకి చెందిన వ్యక్తేనా..? లేదంటే బిజినెస్‌ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ ఉన్న ఫ్యామిలీ వ్యక్తి అయి ఉంటుందా..? అంటూ అప్పుడే చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు సినీ జనాలు, నాగశౌర్య ఫాలోవర్లు. నాగశౌర్య త్వరలోనే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడన్న వార్త ఇపుడు టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది.

కొత్తదనంతో కూడిన కథలు ఎంపిక చేసుకుంటూ సినిమాలు చేసే యాక్టర్లలో ముందు వరుసలో ఉంటాడు నాగశౌర్య. ఈ ఏడాది షిర్లే సెటియాతో కలిసి కృష్ణ వ్రింద విహారి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు నాగశౌర్య ఖాతాలో ఉన్నాయి.

WEDDING BELLS ARE RINGING 🎊

Charming Hero @IamNagashaurya is set to tie the knot with #Anusha👩‍❤️‍👨

Grand wedding celebrations are to be held on 19th & 20th NOV in Bengaluru ❤️

Best wishes to the new couple ✨ pic.twitter.com/xxTCacwTb6

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 10, 2022