November 10, 2022 / 02:51 PM IST

తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ రైటర్స్‌ లో టాప్‌లో ఉంటారు సినీ గేయ రచయిత రామజోగయ్య శాస్త్రి (Ramajogaiah Sastry). ఈయన క్లాస్‌, మాస్‌, యాక్షన్‌.. స్టోరీ ఏదైనా సరే ఆ సినిమాకు తగ్గట్టుగా పాటలు రాస్తూ.. అందరినీ ఎప్పటికపుడు షాక్‌ అయ్యేలా చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ నుదుటన బొట్టు పెట్టుకుని, సంప్రదాయబద్దంగా కనిపించే రామజోగయ్య శాస్త్రి ఈ సారి మాత్రం స్టైల్‌ మార్చేశారు.

ఈ లిరిసిస్ట్‌ ప్రస్తుతం కొత్త సినిమా షూటింగ్‌లో భాగంగా పోలండ్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి శివాజీలో రజినీకాంత్‌ స్టైల్‌ను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఉన్న లుక్‌లో స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌ పెట్టుకుని, ఓ థియేటర్‌ దగ్గర హాలీవుడ్ స్టార్ డ్వానే జాన్సన్‌ పోస్టర్‌ పక్కనే నిలబడి దిగిన సెల్ఫీని షేర్ చేస్తూ.. ఎలా ఉంది అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

కుమారి 21 ఎఫ్‌ ఫేం హెబ్బాపటేల్‌ (Hebah Patel) నటిస్తోన్న సినిమా షూటింగ్ పోలండ్‌లోని వ్రోక్లా సిటీలో జరుగుతుంది. షూట్‌ లొకేషన్‌లో హెబ్బాపటేల్‌తో కలిసి సెల్ఫీ దిగడంతోపాటు కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చి ఔరా అనిపిస్తున్నారు రామజోగయ్య శాస్త్రి. ప్రతీ రోజు లొకేషన్‌ నుంచి ఏదో ఒక ఫొటో షేర్ చేస్తూ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నారు.

ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్‌..

From y day s shoot location.. Wroclaw city Poland…fun pic with d Heroine of the film.. #HebaPatel 💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/feS2KtIrzt

Absolute fun to b wid this chubby bubbly girl..humble n d kindest #HebbaPatel..on location in Poland..4 an upcoming rom-com💕💕💕💕 pic.twitter.com/DBOcIIx84y

— RamajogaiahSastry (@ramjowrites) November 8, 2022