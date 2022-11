Driver Jamuna | డ్రైవర్‌ జమున విడుదల వాయిదా.. ఇంతకీ కారణమేంటో?

November 10, 2022 / 01:36 PM IST

ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (Aishwarya Rajesh) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం డ్రైవ‌ర్ జ‌మున (Driver Jamuna). ఫీ మేల్ సెంట్రిక్‌ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ఐశ్వర్య రాజేశ్ క్యాబ్ డ్రైవ‌ర్ జ‌మున పాత్ర పోషిస్తోంది. పీ క్లిన్‌ స్లిన్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం నవంబర్‌ 11న విడుదల కావాలి. అయితే మేకర్స్ విడుదలను వాయిదా వేసినట్టు ప్రకటించారు.

డ్రైవర్‌ జమున మరో తేదీన రిలీజ్‌ అవుతుందని, కొత్త విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని మేకర్స్‌ సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేశారు. డ్రైవ‌ర్ జ‌మున తెలుగు, తమిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ అండ్‌ టీం మాత్రం తమిళంలో ప్రమోషన్స్ మినహా.. మిగిలిన భాషల విషయంలో అంత చురుకుగా కనిపించడం లేదు.

ఇంతకీ ఈ సినిమా తమిళం కాకుండా మిగిలిన భాషల్లో విడుదలవుతుందా..? లేదా అనుకుంటున్న తరుణంలో కొత్త రిలీజ్‌ డేట్ తెలియజేస్తామని సస్పెన్స్‌కు ఫుల్ స్టాప్‌ పెట్టారు మేకర్స్‌. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌ క్యాబ్‌ డ్రైవర్ జమున ప్రయాణంలో జరిగిన సంఘనటనల నేపథ్యంలో.. సస్పెన్స్‌ ఎలిమెంట్స్‌ తో సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇంతకీ సినిమా విడుదల వాయిదాకు గల కారణాలేంటనేది తెలియాల్సి ఉంది.

#DriverJamuna is postponed from its said release on November 11 to a later date

The new release date will be announced soon @aishu_dil @kinslin @SPChowdhary3 @18Reels_ @GhibranOfficial @gokulbenoy #AnlArasu #RRamar @ThatsKMS @reddotdzign1 @Synccinema @knackstudios_ pic.twitter.com/pyp3FMMY7p

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 10, 2022