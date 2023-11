November 5, 2023 / 03:12 PM IST

Tiger 3 | టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే జోనర్‌లో ఇప్పుడు టైగర్‌ 3 (Tiger 3) రాబోతుంది. మనీశ్‌ శర్మ (Manish Sharma) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా దీపావళి కానుక‌గా న‌వంబ‌ర్ 12న‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై తిరుగులేని హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు సంబంధించి బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమా బుకింగ్స్ ఈరోజు ఉద‌యం 10 గంట‌ల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం వెల్లడించింది. ఇక ఈ సినిమాకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలోనే పెద్ద మొత్తంలో కలెక్షన్లు వస్తాయని చిత్రబృందం ధీమాగా ఉంది.

#Tiger3 Advance bookings are open! Book your tickets NOW. 💥https://t.co/LmS3B9HVeu https://t.co/1PdO1Ap0KC

Tiger 3 coming to your nearest big screen on Sunday, 12th Nov. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu. #KatrinaKaif | @emraanhashmi | #ManeeshSharma | @yrf | #YRF50 |… pic.twitter.com/GKvyxip8iq

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 5, 2023