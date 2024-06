War 2 | వార్ ‌2 సినిమాకే హైలెట్‌ ఈ సీక్వెన్స్‌.. ఇంతకీ ఏంటో తెలుసా..?

June 24, 2024 / 02:03 PM IST

War 2 | టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి వార్ 2 (War 2). అయాన్‌ ముఖర్జీ డైరెక్షన్‌లో స్పై జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీలో గ్లోబల్‌ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR), బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో హృతిక్‌ రోషన్ (Hrithik Roshan) లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. వార్‌ 2 క్లైమాక్స్‌లో తారక్‌, హృతిక్‌ రోషన్‌ మధ్య స్టన్నింగ్ ఫైట్‌ సీక్వెన్స్‌ ఉంటుందని ఫైట్ మాస్టర్ అనల్‌ అరసు ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చి మూవీ లవర్స్‌లో క్యూరియాసిటీ పెంచుతుండగా.. తాజాగా మరో ఆసక్తికర వార్త నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

వార్‌ 2 సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచే ఓ సీన్‌ ఉందట. ఇంతకీ అదేంటో తెలుసా..? హృతిక్‌ రోషన్‌, తారక్‌ మధ్య వచ్చే హై స్పీడ్‌ బోట్‌ ఛేజ్‌ సీక్వెన్స్‌. భారత సినీ చరిత్రలో ఇదివరకెన్నడూ చూడని విధంగా.. మరణ మృదంగం వాయిస్తున్నట్టుగా ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఈ యాక్షన్‌ సన్నివేశం ఉండబోతుందని బీటౌన్ సర్కిల్‌లో ఓ వార్త హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇటీవలే ఆరు రోజుల పాటు ఈ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరించినట్టు సమాచారం.

అయాన్‌ ముఖర్జీ టీం ఇప్ప‌టికే లాంఛ్ చేసిన వార్‌ 2 గ్లింప్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. వార్‌ 2 2025 ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది‌. YRF Spy Universeలో ఇప్పటికే వచ్చిన ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై, వార్‌, పఠాన్‌, టైగర్‌ 3 సినిమాలు బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌గా నిలిచాయి. వీటి తర్వాత వస్తున్న ఆరో ప్రాజెక్టు కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Massively Filmed A Mounted Speed Boat Chase Sequence On @tarak9999 & @iHrithik Over Six Days ❤️‍🔥❤️‍🔥.

This Specific Sequence Took Three Months To Design And Was Shot With South African Action Director Franz Spilhaus 🔥🔥.#War2 #YRFSpyUniverse #AyanMukerji #JrNTR #HrithikRoshan pic.twitter.com/glofMvkl8m

— Sai Mohan ‘NTR’ (@Sai_Mohan_999) June 24, 2024