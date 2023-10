October 17, 2023 / 06:58 PM IST

Keedaa Cola | పెళ్లి చూపులు, ఈ న‌గ‌రానికి ఏమైంది సినిమాలతో డైరెక్టర్‌గా సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు త‌రుణ్ భాస్కర్‌ దాస్యం (Tharun Bhascker). ఈ డైరెక్టర్‌ కమ్‌ యాక్టర్ మహానటి, ఫలక్‌నుమా దాస్‌, సీతారామం సినిమాలతో నటుడిగా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తరుణ్ భాస్కర్ స్వీయదర్శకత్వంలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం కీడా కోలా (Keedaa Cola).

క్రైం కామెడీ నేప‌థ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను అక్టోబర్ 18న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు

ట్రైలర్ లాంఛ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేస్తూ ఇటీవలే కొత్త లుక్‌ కూడా విడుదల చేయగా.. నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించింది తరుణ్ భాస్కర్ టీం. ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ సరిగమ దక్కించుకుంది. ఇదే విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ఆన్‌లైన్‌లో ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని వీజీ సైన్మా బ్యాన‌ర్‌ (VG Sainma banner)పై కే వివేక్ సుధాన్షు, సాయికృష్ణ గద్వాల్‌, శ్రీనివాస్‌ కౌశిక్‌, శ్రీపాద్‌ నందిరాజ్‌, ఉపేంద్ర వర్మ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే బ్రహ్మానందం పోషిస్తున్న వరదరాజులు (తాత) పాత్ర లుక్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీలో రవీంద్ర విజయ్‌, హరికాంత్, రఘురామ్‌, రాగ్ మయూర్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి ఏజే ఆరాన్ సినిమాటోగ్రఫర్‌ కాగా.. ఉపేంద్ర వర్మ ఎడిటర్‌. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కీడాకోలా నవంబర్ 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. త‌రుణ్ భాస్కర్‌ తొలిసారి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ‌, హిందీ భాష‌ల్లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్నట్టు తెలుస్తోండగా.. మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

The vibe of #KeedaaCola. A #VivekSagar Musical. Audio rights bagged by @saregamasouth

Get ready for #KeedaaColaTrailer tomorrow #KeedaaColaOnNov3@TharunBhasckerD @RanaDaggubati @VivekSudhanshuK @sripadnandiraj @UpendraVg @Mesaikrishna @KaushikNanduri @SureshProdns pic.twitter.com/GGJbQOWgwb

— VG Sainma (@VGSainma) October 17, 2023