Tharun Bhascker | పెళ్లి చూపులు డైరెక్టర్‌ తరుణ్ భాస్కర్‌ ఇడుపు కాయితం పంచాయతీ.. క్రేజీ వార్తేంటో తెలుసా..?

August 2, 2024 / 11:48 AM IST

Tharun Bhascker | పెళ్లిచూపులు సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్నాడు యంగ్ డైరెక్టర్ తరుణ్‌ భాస్కర్‌ (Tharun Bhascker). ఈ క్రేజీ డైరెక్టర్ మంచి నటుడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. పెళ్లిచూపులుతో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కెరీర్‌ మొదలుపెట్టిన తరుణ్‌ భాస్కర్ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా ఇడుపు కాయితం (Divorce Notice) పంచాయతీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. తరుణ్‌ భాస్కర్‌-వేణు ఊడుగుల కాంపౌండ్ నుంచి రాబోతున్న సినిమా ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 2.

డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్‌, దొలముఖి సుభుల్ట్రన్‌ ఫిల్మ్స్‌ బ్యానర్లపై వేణు ఊడుగుల, బూసమ్‌ జగన్ మోహన్‌ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మధ్యతరగతి వాళ్ల రోజువారీ జీవితాల్లో జరిగే మనస్సును కదిలించే బావోద్వేగ సన్నివేశాలతో వినోదాన్ని అందించే యూనిక్‌ కథాంశంతో సినిమా ఉండబోతుందట. శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌-శ్రీలత విడాకుల పంచాయతీకి సంబంధించిన స్టాంప్‌ పేపర్‌తో డిజైన్‌ చేసిన అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

12-12-2024 బేస్తారం రోజున శ్రీలతకు, శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌కు ఇడుపు కాయితం పంచాయతీ జరుగుతాంది. ఆ పంచాయతీ పెద్దలుగా, సాక్షులుగా, కుటుంబసభ్యులుగా నటించడానికి నటీనటులు కావాలే. ఇంట్రెస్ట్‌ ఉన్నవాళ్లు సంప్రదించండి అని కాస్టింగ్ కాల్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ టీం.

@ArrowCinemas & @DSFOfficial are looking for authentic talents for their Production No.2

A rural romantic comedy-drama film

Starring #TharunBhasckerD

Produced by @Boosam_JMReddy @venuudugulafilm

Written & Directed by @VamshiReddy0512

Regular shoot begins this October pic.twitter.com/zwJztAbrOC

