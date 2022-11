November 3, 2022 / 05:39 PM IST

యువ నటుడు నవీన్‌ చంద్ర ( naveen chandra)హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘తగ్గేదేలే’ (ThaggedheLe). శ్రీనివాస రాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో దివ్యపిళ్లై, అనన్య సేన్‌గుప్తా ఫీమేల్ లీడ్‌ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు . తాజాగా తగ్గేదే లే మేకింగ్‌ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పూజా గాంధీ యాక్టింగ్‌తోపాటు యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచేలా ఉండబోతున్నాయని మేకింగ్ వీడియోతో తెలిసిపోతుంది.

థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమాలో టాలెంటెడ్ యాక్టర్లు రవిశంకర్‌, అయ్యప్ప పి శర్మ, రవి కాలే, మకరంద్ దేశ్‌పాండేతోపాటు నాగబాబు, రాజా రవీంద్ర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి చరణ్‌ అర్జున్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. భద్ర ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మిస్తోంది.

ఇప్పటికే తగ్గేదేలే ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌ను విడుదల చేయగా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా ఇదే ఇదే నే అంటూ సాగే రొమాంటిక్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రం నవంబర్ 4న విడుదల కానుంది.

