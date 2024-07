July 24, 2024 / 03:52 PM IST

Taapsee Pannu | తెలుగుతోపాటు పలు భాషల్లో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకున్న భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది ఢిల్లీ సుందరి తాప్సీ ప‌న్ను (Taapsee Pannu). విక్రాంత్‌ మాస్సే (Vikrant Massey) తాప్సీ ప‌న్ను నటించిన చిత్రం ‘హసీన్ దిల్‌రుబా’ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వస్తోంది ‘ఫిర్‌ ఆయీ హసీన్‌ దిల్‌రుబా’(Phir Aayi Hasseen Dillruba). థ్రిల్లింగ్‌ మర్డర్‌ మిస్టరీ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ క్రేజీ సీక్వెల్ ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

ఈ చిత్రం ట్రైలర్‌ను రేపు లాంచ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. రెండు పడవల్లో ఇద్దరు ప్రియుల మధ్య తాప్సీ కనిపిస్తుండగా.. నీటిలో ఓ మొసలి కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. జయ్‌ప్రద్‌ దేశాయ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న సీక్వెల్‌లో తాప్సీ పన్ను, విక్రాంత్ మాస్సే, సన్నీ కౌశల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు.

ఫ‌స్ట్ పార్ట్‌లో భ‌ర్త (విక్రాంత్‌ మాస్సే)తో క‌లిసి పన్నాగం పన్ని ప్రియుడిని చంపిన రాణి కశ్యప్‌(తాప్సీ) అక్కడ నుంచి పారిపోయి కొత్త జీవితం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో రాణికి ఎదురైన సంఘ‌ట‌న‌లు ఏంటి?, రాణి లైఫ్ లోకి పోలీసులు ఎందుకు వస్తారు?. రాణిని కాపాడటానికి విక్రాంత్‌ మాస్సే ఏం చేస్తాడు? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందేనని ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్‌తో చెప్పేశారు మేకర్స్‌. సైకలాజికల్‌ థ్రిల్లర్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని కనికా థిల్లాన్ నిర్మిస్తుంది.

