SAINDHAV | వెంకటేశ్‌ సైంధవ్‌ మిషన్‌ నుంచి సస్పెన్స్‌ అప్‌డేట్‌.. ఏంటో అది..!

SAINDHAV | వెంకటేశ్ (Venkatesh). టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). హిట్ ఫేం శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోంది. తాజాగా ఓ సస్పెన్స్‌ అప్‌డేట్‌ను ఇవ్వబోతున్నట్టు ప్రకటించింది వెంకీ టీం.

October 4, 2023 / 04:52 PM IST

SAINDHAV | టాలీవుడ్‌లో సక్సెస్‌ రేటు ఎక్కువగా ఉన్న హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు వెంకటేశ్ (Venkatesh). ఈ స్టార్ యాక్టర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). హిట్ ఫేం శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వంలో యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోంది. వెంకటేశ్‌ 75వ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. తాజాగా ఓ సస్పెన్స్‌ అప్‌డేట్‌ను రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు ఇవ్వబోతున్నట్టు ప్రకటించింది వెంకీ టీం. ఇంతకీ రేపు ఏం ప్రకటించబోతుందంటూ తెగ ఆలోచనలో పడిపోయారు మూవీ లవర్స్‌.

చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే మిషన్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న సైంధవ్‌లో జెర్సీ ఫేం శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. రుహానీ శర్మ, ఆండ్రియా జెర్మియా, బాలీవుడ్‌ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, జయప్రకాశ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ టాలీవుడ్ డెబ్యూ కావడం విశేషం. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ విడుదల చేసిన శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

సైంధవ్‌లో రుహానీ శర్మ డాక్టర్‌గా కనిపించనుండగా.. నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ వికాస్ మాలిక్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. కోలీవుడ్‌ యాక్టర్ ఆర్య మానస్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. సైంధవ్‌.. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో 2023 డిసెంబర్‌ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

దేవర మూవీ డైరెక్టర్‌ కొరటాల శివ మాట్లాడుతున్నా. సినిమాలో ప్రతీ పాత్రకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వాటి గురించి కూలంకషంగా, సవివరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం ఒక్క పార్టుతో ఆ పాత్రలకు న్యాయం చేయలేం. అందుకే ఈ కథను రెండు పార్టులుగా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 5న విడుదలయ్యేది ప్రారంభం (బిగినింగ్‌) మాత్రమే.. అంటూ క్రేజీ అప్‌డేట్ అందించి అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

సైంధవ్‌ సస్పెన్స్‌ అప్‌డేట్‌..

మానస్ లుక్‌..

Meet @arya_offl as #MANAS in #SAINDHAV on the big screens from DECEMBER 22nd 🔥#SaindhavOn22ndDEC ❤️‍🔥 pic.twitter.com/8P05gHCHxQ

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) August 30, 2023

శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞ లుక్..

నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ లుక్..

ఇండిపెండెన్స్‌ డే స్పెషల్‌..

సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..