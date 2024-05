May 17, 2024 / 04:34 PM IST

Mrunal Thakur – Siddhant Chaturvedi | టాలీవుడ్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌లో ప్ర‌స్తుతం బిజీయెస్ట్ హీరోయిన్ అంటే వెంట‌నే గుర్తోచ్చేది స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్. చిన్నతనంలోనే బుల్లి తెర ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి త‌న‌దైన న‌ట‌న‌తో త‌క్కువ స‌మ‌యంలోనే మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ల‌వ్ సోనియా సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి హృతిక్ రోష‌న్ సూప‌ర్ 30 సినిమాలో హీరోయిన్‌గా మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ఆ త‌ర్వాత సీతా రామం, హాయ్ నాన్న, ఫ్యామిలీ స్టార్, జెర్సీ వంటి చిత్రాల‌తో త‌క్కువ స‌మ‌యంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది. అయితే ఈ భామ బాలీవుడ్ హీరోతో ప్రేమ‌లో ప‌డిన‌ట్లు వార్త‌లు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. హిందీ న‌టుడు సిద్ధాంత్ చతుర్వేదితో మృణాల్ ఠాకుర్ ప్రేమాయణం కొనసాగిస్తున్నారని కొన్ని రోజులుగా రూమర్స్ హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.

తాజాగా వీళ్లిద్దరు క‌లిసి ముంబయిలోని ఓ రెస్టారెంట్‌కి వెళ్లారు. అయితే రెస్టారెంట్ నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన అనంత‌రం మృణాల్ ఠాకుర్ సిద్ధాంత్‌కు హగ్ ఇవ్వడంతో పాటు చేతులు పట్టుకుని బయటకు నడుచుకుంటూ వచ్చింది. దీంతో వీళ్లిద్దరి మధ్య ఏమైనా ఉందా? అని మాట్లాడుకుంటున్నారు. మ‌రోవైపు మృణాల్ ఠాకుర్ – సిద్ధాంత్ చతుర్వేది క‌లిసి సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీ మూవీలో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రావ‌డమే లేట్ అని బీ టౌన్ టాక్.

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో వ‌చ్చిన ఇన్‌సైడ్ ఎడ్జ్ వెబ్ సిరీస్‌తో బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు సిద్ధాంత్ చతుర్వేది. ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ వెబ్ సిరీస్ లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. ఈ సిరీస్ అనంత‌రం గ‌ల్లీ బాయ్ సినిమాతో సినిమాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత దీపికా ప‌దుకొనేతో గెహ్రియాన్, క‌త్రినా కైఫ్‌తో ఫోన్ బుత్ సినిమాలో న‌టించి మెప్పించాడు.

#siddhantchaturvedi being the true Gentleman for Mrunal ❤️✨ #mrunalthakur pic.twitter.com/n4zLhtI46T

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) May 13, 2024