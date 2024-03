March 19, 2024 / 01:28 PM IST

SS Rajamouli | టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళికి (SS Rajamouli) జపాన్‌లో (Japan) అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆయన దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న బ్లాక్‌ బస్టర్‌ ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) మూవీ ఏడాదిన్నరగా అక్కడ థియేటర్స్‌లో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 18వ తేదీన ఓ ప్రత్యేక షో నిర్వహించారు. ఈ షోకు స్వయంగా రాజమౌళి జపాన్‌ వెళ్లి హాజరయ్యారు. భార్య రమాతో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓ 83 ఏళ్ల వృద్ధురాలు రాజమౌళికి ప్రత్యేక బహుమతి అందించారు.

తాము ప్రేమించే వారికి ఆరోగ్యం, అదృష్టం కలిసిరావాలని కోరుకుంటూ జపనీయులు ఒరిగామి క్రేన్స్‌ను బహుమతిగా ఇస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రం తనకు గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చినందుకు గానూ ఆ 83 ఏళ్ల భామ్మ జక్కన్నకు ఈ అరుదైన గిఫ్ట్‌ను ఇచ్చింది. ఈ విషయాన్ని రాజమౌళి ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదిక వెల్లడించారు. ‘జపాన్ ప్రజలు ఒరిగామి క్రేన్స్‌ను (కాగితంతో కొంగ బొమ్మలు) తయారుచేసి తమకు ప్రియమైన వారికి కానుకగా ఇస్తారు. ఆ బొమ్మలు వారికి అదృష్టం, ఆరోగ్యం తెచ్చిపెడతాయని నమ్ముతారు. జపాన్‌కు చెందిన ఈ 83 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కూడా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించేందుకు 1000 కొంగ బొమ్మలు తయారుచేసుకొచ్చింది. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం ఆమెను ఎంతో సంతోషానికి గురిచేసిందట. ఆమె ఇప్పుడే మాకు ఒరిగామి బహుమతిని పంపింది. మాకోసం తను చలిలో బయటే వేచిచూస్తూ నిల్చుంది. కొంతమంది మనపట్ల చూపే ప్రేమ, ఆప్యాయతలకు మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పడం తప్ప తిరిగి ఏమివ్వగలం..!’ అంటూ రాజమౌళి ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

In Japan, they make origami cranes &gift them to their loved ones for good luck& health. This 83yr old woman made 1000 of them to bless us because RRR made her happy. She just sent the gift and was waiting outside in the cold.🥹

Some gestures can never be repaid.

Just grateful🙏🏽 pic.twitter.com/UTGks2djDw

— rajamouli ss (@ssrajamouli) March 18, 2024