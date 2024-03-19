SS Rajamouli | టాలీవుడ్ దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళికి (SS Rajamouli) జపాన్లో (Japan) అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆయన దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న బ్లాక్ బస్టర్ ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (RRR) మూవీ ఏడాదిన్నరగా అక్కడ థియేటర్స్లో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 18వ తేదీన ఓ ప్రత్యేక షో నిర్వహించారు. ఈ షోకు స్వయంగా రాజమౌళి జపాన్ వెళ్లి హాజరయ్యారు. భార్య రమాతో కలిసి అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఓ 83 ఏళ్ల వృద్ధురాలు రాజమౌళికి ప్రత్యేక బహుమతి అందించారు.
తాము ప్రేమించే వారికి ఆరోగ్యం, అదృష్టం కలిసిరావాలని కోరుకుంటూ జపనీయులు ఒరిగామి క్రేన్స్ను బహుమతిగా ఇస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రం తనకు గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చినందుకు గానూ ఆ 83 ఏళ్ల భామ్మ జక్కన్నకు ఈ అరుదైన గిఫ్ట్ను ఇచ్చింది. ఈ విషయాన్ని రాజమౌళి ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదిక వెల్లడించారు. ‘జపాన్ ప్రజలు ఒరిగామి క్రేన్స్ను (కాగితంతో కొంగ బొమ్మలు) తయారుచేసి తమకు ప్రియమైన వారికి కానుకగా ఇస్తారు. ఆ బొమ్మలు వారికి అదృష్టం, ఆరోగ్యం తెచ్చిపెడతాయని నమ్ముతారు. జపాన్కు చెందిన ఈ 83 ఏళ్ల వృద్ధురాలు కూడా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించేందుకు 1000 కొంగ బొమ్మలు తయారుచేసుకొచ్చింది. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం ఆమెను ఎంతో సంతోషానికి గురిచేసిందట. ఆమె ఇప్పుడే మాకు ఒరిగామి బహుమతిని పంపింది. మాకోసం తను చలిలో బయటే వేచిచూస్తూ నిల్చుంది. కొంతమంది మనపట్ల చూపే ప్రేమ, ఆప్యాయతలకు మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పడం తప్ప తిరిగి ఏమివ్వగలం..!’ అంటూ రాజమౌళి ట్వీట్లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
In Japan, they make origami cranes &gift them to their loved ones for good luck& health. This 83yr old woman made 1000 of them to bless us because RRR made her happy. She just sent the gift and was waiting outside in the cold.🥹
Some gestures can never be repaid.
Just grateful🙏🏽 pic.twitter.com/UTGks2djDw
— rajamouli ss (@ssrajamouli) March 18, 2024
The love you are receiving in Japan ❤️🔥
Jakkanna you are truly blessed 😇#RRR #SSRajamouli #JrNTR #RamCharan #RRRMoviepic.twitter.com/Zzq6l5m02r
— Ayyo (@AyyAyy0) March 18, 2024
టాలీవుడ్ దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (RRR Movie). స్టార్ నటులు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR), రామ్చరణ్ (Ram Charan) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీ ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచ సినీరంగంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్ అవార్డును (Oscar Awards) కూడా సొంతం చేసుకుంది. ఇక ఈ చిత్రం విడుదలై రెండేళ్లు కావొస్తున్నా క్రేజ్ మాత్రం తగ్గడం లేదు. జపాన్లో ఈ చిత్రం ఇప్పటికీ థియేట్స్లో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. మరోవైపు మార్చి 18న నిర్వహించిన షోకు బుధవారం రాత్రి టికెట్స్ ఓపెన్ చెయ్యగా.. ఒక్క నిమిషంలోపే టిక్కెట్స్ అన్నీ అమ్ముడుపోవడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ టీమ్ ఎక్స్ వేదిగాక తెలిపింది.
On the 752nd day since the original theatrical release and the 513th day since the Japan theatrical release, we are witnessing the love from 6000kms away, our hometown Hyderabad, India.
What else could there be?
Everything coming is a blessing!!
Love you audience.❤️#RRRMovie pic.twitter.com/QDpPFWfEFP
— RRR Movie (@RRRMovie) March 18, 2024
It’s been close to 1.5 years since the theatrical release in Japan. Since then, it’s still running in theaters, and the show on March 18th sold out in less than a minute.
Absolute RRRAMPAGE… ❤️ #RRRinJapan #RRRMovie https://t.co/hnR9RoTGQR
— RRR Movie (@RRRMovie) March 13, 2024
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