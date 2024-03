March 5, 2024 / 11:02 AM IST

Ram Charan | రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు గుజరాత్‌ రాష్ట్రం జామ్‌నగర్‌లో ఘనంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ముందస్తు వివాహ వేడుకలకు బాలీవుడ్‌ తారాగణం అంతా కదిలి వెళ్లింది. టాలీవుడ్‌ నుంచి రామ్‌ చరణ్‌ దంపతులు కూడా హాజరయ్యారు. టాప్‌ క్రికెటర్లు, ప్రపంచ కుబేరులు సైతం ఈ వేడుకల్లో మెరిశారు. అయితే ఈ వేడుకల్లో టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan)కు అవమానం జరిగిందంట. ఈ మేరకు ఉపాసన మేకప్ ఆర్టిస్ట్ జెబా హసన్ (Zeba Hassan) ఆరోపించారు.

జామ్‌ నగర్‌లో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన అనంత్‌ అంబానీ- రాధికా మర్చంట్‌ ముందస్తు వివాహ వేడుకలకు చరణ్‌ తన భార్య ఉపాసనతో కలిసి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. వేడుకల సందర్భంగా వేదికపై షారుఖ్‌ ఖాన్ (Shah Rukh Khan), సల్మాన్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్ లు డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా చరణ్ ను షారుఖ్‌ వేదికపైకి పిలిచారట. ఆ సమయంలో ‘ఇడ్లీ వడ’ (idli vada) అని సంబోధిస్తూ చరణ్‌ని అగౌరవపరిచారంటూ ఆమె ఆరోపించారు. షారుఖ్‌ అలా పిలవడం తనకు నచ్చలేదని అన్నారు. దీంతో ఈవెంట్‌ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయినట్లు తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను కూడా జెబా హసన్‌ ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు, చరణ్‌ అభిమానులు తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అయితే షారుఖ్.. రామ్‌చరణ్‌ని అవమానించలేదంటూ పలువురు నెటిజన్లు అంటున్నారు. షారుఖ్‌ తన మూవీలోని డైలాగ్‌ని చెప్పాడంటూ షారుఖ్ అభిమానులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా నటించిన ‘వన్ 2 కా 4’ మూవీలో షారుఖ్ ఒక డైలాగ్ అని అభిమానులు వీడియోతో క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ డైలాగ్‌లో సౌత్‌లో ఫేమస్ అయిన వాటి గురించి షారుఖ్‌ మాట్లాడుతూ.. ఇడ్లీ, వడ, రజినీకాంత్, వెంకటేష్, నాగార్జున అంటూ సంబోధిస్తారు. ఆ డైలాగ్ నే అంబానీ ఈవెంట్ లో చరణ్‌ని పిలిచేటప్పుడు షారుఖ్ ఉపయోగించారు. రజిని పేరు స్థానంలో రామ్ చరణ్ పేరుని పెట్టి షారుఖ్ ఆ డైలాగ్ చెప్పారు. ఇది తెలియక చాలా మంది షారుఖ్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Half Tollywood clowns couldn’t understand what is the difference between love & friendship between SRK sir & Ram Charan sir.🩵

OMG Ram Charan Sir have To Much Negativity in Tollywood

Context in this scene is very clear that @iamsrk elevated Rajinikanth as one of the face of South Cinema at that time

Now he used the same dialogue for @AlwaysRamCharan to elevate him as face of South cinema

The message is clear just hail #RamCharan 🔥 pic.twitter.com/OR80QVvWnE

— Ravikumar JSP (@RavikumarJSP) March 4, 2024