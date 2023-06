Samajavaragamana Movie | శ్రీ విష్ణు సామజవరగమన మూవీ రిలీజ్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్

June 13, 2023 / 06:34 AM IST

Samajavaragamana Movie | ఫలితం ఎలా ఉన్నా కంటెంట్‌ ఉన్న కథలను ఎంచుకోవడంలో శ్రీవిష్ణు ముందు వరుసలో ఉంటాడు. జయాపజాయలతో సంబంధంలేకుండా ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా కథలను పరిచయం చేస్తుంటాడు. కెరీర్‌ మొదటి నుండి శ్రీవిష్ణు విభిన్న జానర్లో సినిమాలను చేస్తూ ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే గత కొంత కాలంగా శ్రీవిష్ణు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా హిట్లు కాలేకపోతున్నాయి. గతేడాది రిలీజైన ‘అల్లూరి’ కూడా మొదట పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కానీ కమర్షియల్‌ ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలింది. ప్రస్తుతం శ్రీవిష్ణు ఆశలన్నీ ‘సామజవరగమన’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ‘వివాహా భోజనంబు’ ఫేమ్‌ రామ్‌ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఎప్పుడో రిలీజ్ కావాల్సింది.

కానీ పలుకారణాల వల్ల సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయింది. తాజాగా మేకర్స్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను జూన్ 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్ సినిమాపై మంచి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది. భళా తందనాన, అల్లూరి వంటి యాక్షన్ సినిమాల తర్వాత శ్రీవిష్ణు మళ్లీ తన కంఫర్ట్ జానర్ అయిన కామెడీతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో విష్ణుకు జోడీగా బిగిల్‌ ఫేమ్‌ రెబా మోనికా జాన్‌ నటిస్తుంది. హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై రాజేష్ దండ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. గోపి సుందర్‌ స్వరకల్పనలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా వేసవిలో హాస్యపు విందులు వడ్డించడానికి ముస్తాబువుతుంది.

