May 17, 2024 / 01:32 PM IST

Rashmika Mandanna | టాలీవుడ్ స్టార్ న‌టి, నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్ రష్మిక మందన్న గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అవ‌సరం లేదు. ఛ‌లో సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి గీతా గోవిందం, సీతారామం, పుష్ప, వారసుడు, యానిమల్ సినిమాల‌తో తక్కువ స‌మ‌యంలోనే స్టార్ న‌టిగా ఎదిగింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ న‌టి పాన్ ఇండియా మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ పుష్ప2 సినిమాలో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో పాటు ధ‌నుష్ కుబేరా సినిమాలో న‌టిస్తుంది. అయితే తాజాగా ఈ న‌టి సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ ట్రోల్‌కు గుర‌వుతుంది.

వివరాల్లోకెళితే.. ర‌ష్మిక రీసెంట్‌గా ముంబైలోని అటల్ బిహారీ వాజపేయి (అటల్ సేతు) బ్రిడ్జ్‌ను పోగుడుతూ ఒక వీడియో విడుద‌ల చేసింది. ముంబైలోని అటల్ సేతు బ్రిడ్జ్‌ను చూపిస్తూ బీజేపీ హాయంలో భార‌త‌దేశం రోజురోజుకి మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఈ వీడియోలో చెప్పుకోచ్చింది. అయితే ఈ వీడియో బీజేపీ ప్రచారంలో ఒక భాగ‌మే అని నెటిజ‌న్లు మండిప‌డుతున్నారు. నిజాలను పక్కన పెట్టి అబద్ధపు ప్రచారాలతో బీజేపీ జనాలను మోసం చేస్తుంది అని.. ఈ ఉచ్చులో రష్మిక కూడా పడిపోయిందని నెటిజ‌న్లు ట్రోల్ చేయ‌డం మొద‌లుపెట్టారు. మ‌రోవైపు రీసెంట్‌గా రష్మిక మందన్న ఇంట్లో ఐటీ రైడ్ జ‌రుగ‌గా అక్ర‌మంగా రూ. 4 కోట్లు బ‌య‌ట‌ప‌డ్డ‌ట్లు తెలిసింది. అయితే ఈ విష‌యం కప్పిపుచ్చుకోవడానికే రష్మిక బీజేపీతో చేతులు కలిపినట్లు ఉందని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

She has uploaded a new video on her twitter to praise the Infrastructure built in Mumbai and across India. She said that it was not possible few years ago.

SHAMEFUL!

Rashmika Mandanna who was under the scanner by the Income Tax Department suddenly came up with a video.

The video was shot in Mumbai and released just 4 days ahead of the Elections in which Rashmika says nothing happened before 2014 in India, whatever you see today… pic.twitter.com/xritwQJmXa

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) May 16, 2024