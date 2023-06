Sree Vishnu Samajavaragamana New Update Is Out

Samajavaragamana | శ్రీవిష్ణు సామజవరగమన నయా అప్‌డేట్‌

Samajavaragamana | శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu) ప్రస్తుతం సామజవరగమన (Samajavaragamana) సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని వివాహ భోజనంబు ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్ లాంఛ్ చేసిన సామజవరగమన గ్లింప్స్ వీడియోకు మంచి స్పందన వస్తోంది.

June 23, 2023 / 12:36 PM IST

సామజవరగమన జూన్ 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. నిఖిల్ పాన్ ఇండియా మూవీ స్పైతో పోటీ పడనుంది.తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి సెన్సార్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన సీబీఎఫ్‌సీ ప్యానెల్‌ క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేసింది. సామజవరగమన నుంచి లాంఛ్‌ చేసిన వాట్‌ టు డు (What to do Song) సాంగ్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఈ మూవీలో బిగిల్‌ (విజిల్‌) ఫేం రెబా మోనికా జాన్‌ (Reba Monica John) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సామజవరగమనలో వెన్నెల కిశోర్‌, నరేశ్‌, శ్రీకాంత్‌ అయ్యంగార్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ తో కలిసి హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్‌ పై రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు.

గ్లింప్స్ వీడియో..

What to do Song సాంగ్‌..

What to do Song సాంగ్‌ మేకింగ్ వీడియో ..