June 8, 2022 / 05:45 PM IST

కోలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) జాతిర‌త్నాలు ఫేం డైరెక్ట‌ర్ అనుదీప్ కేవీ (Anudeep KV) తో సినిమా చేయ‌బోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. SK 20 ప్రాజెక్టుగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ ని గురువారం (రేపు) విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు మేక‌ర్స్. అయితే ఏ టైంలో ఫ‌స్ట్ లుక్ లాంఛ్ చేస్తార‌నే దానిపై మేక‌ర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వ‌లేదు. ఈ చిత్రంలో ఉక్రెయిన్ భామ మ‌రినా ర్యాబొశ‌ప్క (Marina Ryaboshapka) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషించ‌నుంది.

తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్టును శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పీ, సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, శాంతి టాకీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఎస్ థ‌మ‌న్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. ఇటీవ‌లే సిబి చ‌క్ర‌వ‌ర్తి డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన డాన్ సినిమాతో సూప‌ర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు శివ‌కార్తికేయ‌న్‌. డాన్ తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో విడుద‌లై నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల వ‌ర్షం కురిపించింది.

డాన్ స‌క్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్ మీదున్న శివ‌కార్తికేయ‌న్‌, జాతిర‌త్నాలు లాంటి సినిమాను అందించిన అనుదీప్ కేవీ డైరెక్ష‌న్‌లో ఎలా క‌నిపించ‌బోతున్నాడ‌ని ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జ‌నాలు.

An Amusing First look for an entertaining tale ❤️#SK20 FirstLook to be out tomorrow!🇮🇳🕊🇬🇧

Stay glued! #SK20FirstLook ⏳@Siva_Kartikeyan @anudeepfilm #MariaRyaboshapka @MusicThaman @manojdft @Cinemainmygenes @SVCLLP @SureshProdns @ShanthiTalkies pic.twitter.com/YzpRI3mGMF

— Sree Venkateswara Cinemas LLP (@SVCLLP) June 8, 2022