June 7, 2022 / 07:04 PM IST

యూనివ‌ర్స‌ల్ హీరో క‌మ‌ల్ హాస‌న్ (Kamal Haasan)కు విక్ర‌మ్ (Vikram) సినిమాతో మంచి స‌క్సెస్ అందించాడు స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ లోకేశ్ క‌న‌గ‌రాజ్ (Lokesh Kanagaraj). తాను ఎంత‌గానో అభిమానించే ఫేవ‌రేట్ స్టార్ క‌మ‌ల్ హాస‌న్‌ను సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై స‌రికొత్త‌గా చూపించి..హిట్టు కొట్టాడు. విక్ర‌మ్ విడుద‌లైన రోజు నుంచి మంచి వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌డుతోంది. స‌క్సెస్‌ సెల‌బ్రేష‌న్స్ లో భాగంగా క‌మ‌ల్ హాస‌న్ డైరెక్ట‌ర్ లోకేశ్ క‌న‌గ‌రాజ్‌కు ఖ‌రీదైన కారు బ‌హుమ‌తిగా అందించాడు.

లోకేశ్‌కు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ ఖ‌రీదైన లెక్స‌స్ సెడాన్ కారు తాళ‌పు చెవిని అందజేస్తున్న స్టిల్స్ ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. ఈ కారు ధ‌ర కోటి రూపాయ‌ల‌కుపైగా ఉన్న‌ట్టు స‌మాచారం. జూన్ 3న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా తెలుగు, త‌మిళంతోపాటు వివిధ‌ భాష‌ల్లో విడుద‌లైన విక్ర‌మ్ 4వ రోజు (జూన్ 6)నాటికి వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.175 కోట్లు గ్రాస్ వ‌సూలు చేసింద‌ని ట్రేడ్ అన‌లిస్ట్ మ‌నోబాల విజ‌య‌బాల‌న్ ట్వీట్ చేశారు.

ఈ చిత్రాన్ని క‌మ‌ల్ హాస‌న్-మ‌హేంద్ర‌న్‌తో క‌లిసి తెర‌కెక్కించారు. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రంలో స్టార్ హీరోలు విజ‌య్ సేతుప‌తి, ఫ‌హ‌ద్ ఫాసిల్ , సూర్య కీ రోల్స్ పోషించారు. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్.

Thank you so much Aandavarey @ikamalhaasan 🙏🏻 ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/h2qZjWKApm

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) June 7, 2022