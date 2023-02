Sir | ధనుష్‌ సార్‌ మేనియా.. మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి

February 20, 2023 / 01:13 PM IST

స్టార్ హీరో ధనుష్ (Dhanush)‌ తెలుగు, తమిళ భాషల్లో నటించిన చిత్రం సార్ (Sir). త‌మిళంలో వాథి (Vaathi) అనే టైటిల్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం గత శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. టాలీవుడ్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి (Venky Atluri) తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబడుతూ టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. సార్‌ మూడు రోజుల్లోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాఫిట్‌ జోన్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిందంటే.. ధనుష్‌ మేనియా ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌లో రూ.16.54 కోట్లు గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఇప్పటివరకు తెలుగులో విడుదలైన ధనుష్‌ సినిమాల కంటే ఇదే ఎక్కువ కావడం విశేషం. ట్రేడ్‌ సర్కిల్‌ టాక్‌ ప్రకారం తెలంగాణ, ఏపీలో దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ మార్క్‌ను దాటి ప్రాఫిట్‌ జోన్‌లోకి ఎంటరైంది. అయితే ఇవాళ్టి నుంచి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఎలాంటి పర్‌ఫార్మెన్స్ ఉండబోతుందనేది చూడాలి. ఈ చిత్రంలో సముద్రఖని, తనికెళ్లభరణి, సాయికుమార్‌, నర్రా శ్రీనివాస్‌, హైపర్ ఆది ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ సంగీతం అందించాడు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ కంపోజిషన్‌ లో వచ్చిన మాస్టారు.. మాస్టారు సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తోంది. సార్‌లో మ‌ల‌యాళ నటి సంయుక్తామీనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. ధనుష్‌ తెలుగులో నటించిన తొలి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.

సార్ కలెక్షన్లపై రమేశ్‌ బాలా ట్వీట్‌..

. @dhanushkraja 's #SIRMovie has entered profit zone in 3 days in Telugu states.. 🔥

. @dhanushkraja 's #Vaathi / #SIRMovie has grossed ₹ 47 Crs+ at the WW Box office in 3 days.. 🔥

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 20, 2023