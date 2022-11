Shraddha Das | సాయంకాలానా.. సాగరతీరాన.. శ్రద్ధాదాస్ చిరుమందహాసం

November 23, 2022 / 08:59 PM IST

సినిమాలతో సంబంధం లేకుండా నెట్టింటిలో ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ.. అభిమానులు, ఫాలోవర్లను ఖుషీ చేసే భామలకు టాలీవుడ్‌లో కొదవేమీ లేదు. ఎప్పుడూ కొత్త కొత్త లుక్స్‌ లో మెరిసిపోతూ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది సోషల్ మీడియాగా నిలుస్తుంటారు. అలాంటి బ్యూటీల లిస్టులో మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది పొడుగు కాళ్ల సుందరి శ్రద్ధాదాస్ (Shraddha Das).

ట్రెండీ లుక్‌లోనైనా, సంప్రదాయక చీరకట్టులోనైనా, హాట్ డ్రెస్‌లోనైనా.. నెటిజన్లను ఆకట్టుకోవాలంటే ఎవరైనా.. అంటోంది శ్రద్దాదాస్. బీచ్‌ తీరంలో హాయిగా నవ్వుతూ.. హొయలుపోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. సాయంకాలానా సాగరతీరాన సంధ్యా సూర్యుడిలా నువ్వునేను.. అంటూ శ్రీమణి రాసిన పాటను శ్రద్ధాదాస్ గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని తనివి తీరా ఆస్వాదిస్తున్న ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఈ భామ సాగరతీరాన హొయలు పోతూ శ్రద్ధాదాస్ దిగిన స్టిల్స్ ఇపుడు ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ భామ తెలుగులో చివరగా ఏక్‌ మినీ కథా చిత్రంలో మెరిసింది. ప్రస్తుతం తెలుగులో రెండు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. నిరీక్షణ, అర్థం సినిమాలు చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

సాగరతీరాన శ్రద్దాదాస్..

