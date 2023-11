Animal The Film | రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ యానిమల్‌కు షాకింగ్ రన్‌టైం.. మరి వర్కవుట్ అయ్యేనా..?

Animal The Film | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ (Ranbir Kapoor) హీరోగా అర్జున్‌ రెడ్డి, కబీర్‌ సింగ్ ఫేం సందీప్‌ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga) దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం యానిమల్‌ (Animal). డిసెంబర్‌ 1న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

November 22, 2023 / 06:46 PM IST

Animal The Film | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ (Ranbir Kapoor) ఫ్యాన్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం యానిమల్‌ (Animal). కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. అర్జున్‌ రెడ్డి, కబీర్‌ సింగ్ ఫేం సందీప్‌ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga) దర్శకత్వం వహిస్తున్న యానిమల్‌ డిసెంబర్‌ 1న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

రిలీజ్ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో యానిమల్ టీం ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్స్‌తో ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది. యానిమల్ ట్రైలర్ రేపు రాబోతుందని తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే సినిమా రన్‌టైంకు సంబంధించిన వార్త ఒకటి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం యానిమల్ రన్‌టైం 3 గంటల 21 నిమిషాలు. మరి ఇంత సుదీర్ఘ నిడివి ఉన్న యానిమల్‌ సినిమా ప్రేక్షకులను కుర్చీల్లో నుంచి కదలకుండా చేస్తుందా..? లేదా అనేది చూడాలని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు.

యానిమల్‌ ట్రైలర్‌ను దుబాయ్‌లోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చారిత్రక కట్టడం బుర్జ్‌ఖలీఫాపై స్క్రీనింగ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. యానిమల్‌ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని తండ్రీకొడుకుల ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగే కథతో తెరకెక్కించబోతున్నట్టు బీటౌన్ సర్కిల్ సమాచారం. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన యానిమల్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచుతున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో బాబీ డియోల్‌, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పవర్‌ ఫుల్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా, బలమైన ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌తో సూపర్ థ్రిల్ అందించేలా యానిమల్‌ ఉండబోతుందని ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి‌. యానిమల్‌ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్‌, ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా, కృషన్‌ కుమార్‌, మురద్‌ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.

