November 25, 2022 / 12:07 PM IST

కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌ (Shiva RajKumar) టైటిల్ రోల్ చేస్తున్న చిత్రం ఘోస్ట్‌. సందేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఫిల్మ్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్ స్టన్నింగ్ లుక్‌ (GHOST Look) ఒకటి విడుదల చేశారు.

ఘోస్ట్‌ మొదటి షెడ్యూల్ షూటింగ్ పూర్తయింది. శివరాజ్‌కుమార్ టీం భారీ స్థాయిలో ప్లాన్ చేసిన సెకండ్ షెడ్యూల్ డిసెంబర్‌ లో మొదలుకానుంది. శివరాజ్‌కుమార్ ఇంటెన్స్ లుక్‌తో పాన్ ఇండియా కథాంశంతో రాబోతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాడు.

శివరాజ్‌కుమార్‌ తెలుగులో నందమూరి బాలకృష్ణ టైటిల్ రోల్‌ పోషించిన గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో నటించారు. కన్నడ కంఠీరవ రాజ్‌కుమార్‌, నందమూరి తారకరామారావు కుటుంబానికి మంచి అనుబంధం ఉందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ఇద్దరు లెజెండరీ యాక్టర్ల కుమారులుగా శివరాజ్‌కుమార్, నందమూరి బాలకృష్ణ నటవారసత్వంతోపాటు అనుబంధాన్ని కూడా కొనసాగిస్తున్నారు.

శివరాజ్‌కుమార్‌ స్టన్నింగ్ లుక్‌..

Karunada Chakravarthy @NimmaShivanna #ShivaRajKumar Intense Brand New Poster of Pan India Action Film #GHOST 🔥

After the completion of First Schedule. The team is gearing up for a MASSive second schedule in December @lordmgsrinivas @sandeshPro @arjunjanyamusic @baraju_SuperHit pic.twitter.com/ELapYRHGzF

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 25, 2022